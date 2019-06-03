الإعلامي مدحت شلبي يؤكد بيع تركي آل الشيخ حصته في نادي بيراميدز (فيديو)

أعلن الإعلامي مدحت شلبي عن تواصله مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بشأن تقارير حول بيعه نادي بيراميدز، مؤكدًا أنه بالفعل باع كامل حصته في النادي بعد نهاية مباريات الفريق بالموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج ”مساء الأنوار“ على قناة ”نايل سبورت“: ”تواصلت مع تركي آل الشيخ لكي أستفسر منه عن خبر بيع بيراميدز“.

وأضاف: ”لقد رد علي تركي آل الشيخ بكلمة واحدة، (بيعت) حصتي في بيراميدز، هو كان يملك حصة في النادي ومعه مستثمرون آخرون ثم أرسل لي مرة أخرى وقال لي: قل أنباء، ولكنه طالما قال إنه باع إذن انتهى الأمر“.

مدحت شلبى

تواصلت مع ترك ال شيخ واكد لى انه باع حصته فى نادى بيراميدز

اسعد ناس بالقرار ده جمهور المخترق ومجلس ادراتهم ???????? pic.twitter.com/ERNymIfvk2 — Hosam salim (@Hosamsalim13) June 2, 2019

وكانت مصدر قالت لـ“إرم نيوز“ إن آل الشيخ كان قد تلقى عروضًا مغرية لبيع حصته في نادي بيراميدز بعد التجربة الناجحة له في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، وحصد الفريق للمركز الثالث مع ضمان مشاركته في البطولة الكونفدرالية في النسخة المقبلة.

وتابع أنه من المقرر حسم الأمور رسميًا خلال الفترة الحالية بعد موافقة آل الشيخ على بيع النادي في الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أنه في الوقت نفسه، تقدم محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، باستقالته من منصبه كمدير تنفيذي للنادي، عقب قرار المستشار تركي آل الشيخ ببيع حصته في النادي بعد عرض تلقاه وتمت الموافقة عليه وإنهاء ارتباطه بالنادي.