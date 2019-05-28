تركي آل الشيخ عن مدرب بيراميدز القادم: لدي 23 سيرة ذاتية وكلهم موافقون

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عن وجود 23 سيرة ذاتية لديه لمدربين، لاختيار الأنسب بينهم لتولي قيادة الفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وقال آل الشيخ عبر صفحته على فيبسوك يوم الثلاثاء: ”محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة.. عندي 23 CV كلهم موافقون.. وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة، احترت من المناسب للدوري المصري وضغطة وجدولته والموسم المقبل بطولة أفريقية“.

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز رحيله عن الفريق.

ولعب دياز الذي تولى مسؤولية بيراميدز خلفًا لحسام حسن 12 مباراة مع الفريق، فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلًا 21 هدفًا ومستقبلًا 8 أهداف.

ويأتي رحيل دياز، الذي أعلن عنه عبر صفحته على فيسبوك، قبل مباراة واحدة من نهاية الدوري الممتاز بالنسبة لفريقه بمباراة حرس الحدود.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري بـ69 نقطة، ولكنه لعب 33 مباراة وخلفه الزمالك صاحب الـ29 مباراة والـ66 نقطة.

وقال دياز عبر فيسبوك: ”أود أن أشكر صديقي تركي آل الشيخ (مالك النادي) لهذه الفرصة في بيراميدز، وأود أن أشكر جهازي الفني على الجهد المبذول، وخاصة اللاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق أهدافنا ومنها الفوز على الأهلي والزمالك“.

وأردف ”أنا سعيد لأنني استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم، سلامي للجميع“.

وربطت تقارير صحفية دياز بالتدريب في الأرجنتين وباراجواي في وقت سابق.