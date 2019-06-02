أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. أزمة رمضان صبحي تشعل الأحمر وهداف الأبيض يدرس الرحيل

شهد اليوم الأحد بعض الأحداث الكروية المهمة على رأسها ما تردد حول تعاقد الأهلي نهائيًا مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأحمر المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 2 يونيو 2019:

أزمة رمضان صبحي تشعل الأحمر

اشتعلت أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي بعد أن تمسك محمود الخطيب رئيس النادي بحسم الصفقة.

وطلب نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي مبلغ 3.5 مليون يورو من أجل بيع رمضان صبحي نهائيًا.

وأبدى مسؤولو الاهلي رغبتهم في ضم رمضان صبحي نهائيًا ويسعى النادي لتمويل الصفقة بالكامل من خلال أحد رجال الأعمال.

مدافع الزمالك يطلب الرحيل

طلب محمود علاء مدافع فريق الزمالك الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.

وتلقى علاء اتصالات من أحد الوكلاء يؤكد اهتمام أحد الأندية البلجيكية لضمه في الموسم الجديد.

وينتظر علاء وصول العرض الرسمي من النادي البلجيكي للرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد.

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدرب الجديد

اقترب نادي بيراميدز من حسم ملف المدير الفني الجديد لقيادة الفريق.

واستقر تركي آل الشيخ مالك النادي على 5 مدربين للمفاضلة بينهم بعدما خرج من الصورة البرتغالي خورخي خيسوس الذي رحل لقيادة فلامنغو البرازيلي.

ميدو على أعتاب المقاصة

اقترب أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك من تدريب فريق مصر المقاصة.

ودخل مسؤولو المقاصة في مفاوضات مكثفة مع ميدو لقيادة الفريق في الموسم الجديد.