وكيل رمضان صبحي يكشف حقيقة الاتفاق النهائي مع الأهلي المصري.. والخطيب يثير غضب اللاعبين

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار لصفوف النادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الحالي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن توصل القلعة الحمراء لاتفاق نهائي مع اللاعب وناديه للاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكانت أنباء قد ترددت عن أن الأهلي نجح في إقناع مسؤولي هيديرسفيلد تاون بالاستغناء عن رمضان صبحي بشكل نهائي مقابل 4 ملايين يورو بعد الحصول على موافقة اللاعب.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“: ”كل ما تردد في وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا عن وجود اتفاق نهائي بين الأهلي وهيديرسفيلد تاون غير صحيح بالمرة“.

وأضاف شوقي: ”رمضان صبحي حتى الآن سيغادر الأهلي عقب انتهاء إعارته، وسينتظم في تدريبات هيديرسفيلد تاون استعدادًا للموسم الجديد، ولا أعلم أي شيء عن الأرقام التي تتداول في الإعلام المصري“.

وتابع: ”لم يتواصل معي أي فرد من إدارة الأهلي لإنهاء صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي، ولم يبلغني نادي هيديرسفيلد تاون بوجود مفاوضات معه من قبل القلعة الحمراء، لذا اللاعب سينهي الإعارة في الأهلي بنهاية الشهر الحالي ويطير إلى إنجلترا لاستكمال مشواره الاحترافي“.

ومن جانب آخر، أبدى لاعبو النادي الأهلي غضبهم من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب؛ بسبب عدم إصدار قرار رسمي، أمس السبت، بخصوص موقف النادي من المباريات المتبقية من بطولة الدوري العام.

واشتكى عدد كبير من لاعبي الأهلي لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة من استمرارهم في التدريبات دون داعٍ، وكانوا ينتظرون قرار الإدارة بالأمس، بالانسحاب من الدوري أو خوض المباريات المتبقية في البطولة قبل أمم أفريقيا؛ من أجل الحصول على راحة سلبية مناسبة قبل بداية الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الأهلي بالأمس، قد أجل إعلان موقف النادي من أزمة مباريات الدوري، لحين انتظار رد اتحاد الكرة على القرارات التي اتخذها النادي بعدم إكمال المسابقة بعد أمم أفريقيا.