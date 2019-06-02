موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

يسعى نادي الزمالك بقيادة مدرب جديد إلى تضييق الخناق على الأهلي المتصدر في سباق لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم المبتلى بالمشاكل، عندما يواجه حرس الحدود المهدد بالهبوط، غدًا الإثنين.

وعين الزمالك خالد جلال مدربًا مؤقتًا خلفًا للسويسري كريستيان غروس الذي قرر رئيس النادي مرتضى منصور عدم تجديد تعاقده رغم الفوز بكأس الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن جلال قوله: ”سنعمل على الفوز بالمباريات الأربع المتبقية للفريق بداية من مباراة الحدود حتى نتوج باللقب“.

وأضاف: ”لقب الدوري ما زال في الملعب وعلينا أن نخوض مبارياتنا وكأنها لقاءات كؤوس وسنتوج باللقب لأننا الأفضل“.

ويملك الزمالك، الذي تعادل 1/1 مع الإنتاج الحربي يوم الخميس الماضي، 67 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث، مقابل 74 نقطة للأهلي المتصدر الذي خاض 32 مباراة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة لكنه أنهى مبارياته في المسابقة.

وأثار جدول المباريات المضطرب العديد من الأزمات مع اعتراض الأهلي على إنهاء الموسم بعد كأس الأمم الأفريقية في نهاية يوليو تموز وتهديده بالانسحاب من المسابقة. ولم يصدر الأهلي قرارًا نهائيًا بعد اجتماع لمجلس إدارته أمس الأحد.

ويتبقى للزمالك بعد مواجهة الحدود 3 مباريات أخرى من بينها لقاء القمة ضد الأهلي. ولم تتحدد بعد مواعيد المباريات المتبقية.

ويحتاج الحدود إلى نقطة واحدة ليضمن البقاء في الدوري الممتاز، وقال المدرب طارق العشري إن معنويات فريقه عالية.

وأبلغ رويترز: ”نحتاج إلى نقطة واحدة لضمان البقاء في الدوري، لكننا سنسعى لتحقيق الفوز لتأكيد جدارتنا بالبقاء في الدوري الممتاز بعد موسم صعب للغاية“.

وأضاف: ”أعلم جيدًا أن الزمالك سيبذل كل ما في وسعه للفوز لكن النقطة الأخيرة لنا في الدوري لن نفرط فيها“.

ويملك الحدود 37 نقطة ويتقدم بـ3 نقاط على بتروجت صاحب المركز السادس عشر، وهو أول مراكز منطقة الهبوط. وهبط بالفعل الداخلية والنجوم إلى الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يخوض بتروجت مباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب، غدًا الإثنين، لكنه قال في بيان أمس الأحد، إنه لن يلعب احتجاجًا على عدم إقامة مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت نفسه.

ويلتقي الاتحاد السكندري، الذي يملك 36 نقطة وما زال ضمن الفرق المهددة بالهبوط، مع جاره سموحة الذي ضمن البقاء ويبلغ رصيده 38 نقطة.

ويلعب الإنتاج الحربي، الذي يملك 38 نقطة، ضد وادي دجلة (37 نقطة) الذي يحتاج إلى نقطة واحدة ليضمن البقاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.