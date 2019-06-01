أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: الخطيب يعرض أزارو للبيع.. ومرتضى يتمسك برحيل أحداد

شهد اليوم السبت 1 يونيو 2019 العديد من الأحداث المهمة على الساحة الكروية المصرية خاصة على مستوى الأندية الثلاثة التي تخطف الأضواء دائمًا الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم السبت 1 يونيو 2019:

الخطيب يعرض أزارو للبيع

عرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق للبيع بعد أن استقر على رحيله حال وصول عرض مميز لبيعه.

وطلب الخطيب من إدارة التعاقدات بالأهلي التواصل مع عدة أندية ووكيل اللاعب لتسويقه بالشكل المناسب من أجل الرحيل وإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم آخر في الموسم المقبل.

الأهلي يتراجع عن تصعيد أزمة الدوري

تراجع النادي الأهلي عن تصعيد أزمة مواعيد مباريات الدوري بعدما قرر مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب عدم إصدار أي قرار في أزمة المواعيد وتهديدات الانسحاب انتظارًا لمواعيد اتحاد الكرة.

وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الأهلي لإرم نيوز: ”ننتظر وصول الخطاب الرسمي باسم اتحاد الكرة بمواعيد المباريات القادمة لنا بالدوري وموعد حسم البطولة لدراسة الموقف سواء بالاعتراض والتصعيد أو خوض اللقاءات“.

وجاء رد فعل مجلس الأهلي رغم أن اتحاد الكرة تجاهل مطالبه بعدم خوض مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت بجانب أن اتحاد الكرة أرجأ مباراة المقاولون ولم يعلن بعد موعد اللقاء.

تغييرات منتظرة في الزمالك

يدرس خالد جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك تغييرات عديدة في تشكيلة الفريق خلال لقاء حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين.

ويغيب عن الزمالك التونسي فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز للإصابة، ويدرس جلال عودة المغربي خالد بوطيب لقيادة الهجوم منذ البداية مع إراحة يوسف أوباما صانع الألعاب والدفع بأيمن حفني أساسيًا في تشكيلة الفريق الأبيض مع الدفع بالجناح الأيسر محمد عنتر بدلًا من كهربا.

مرتضى يطلب رحيل أحداد

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق وتسويقه في الدوري المغربي.

وأبدى مرتضى استياءه من مستوى اللاعب وتحفظه على إهدار الفرص السهلة وطلب عودة الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم الفريق في الموسم الجديد على حساب أحداد.

بيراميدز يكرم دياز

كرم نادي بيراميدز مدربه السابق الأرجنتيني رامون دياز وجهازه المعاون بعد الرحيل عن النادي.

وأبدى دياز سعادته بتكريم نادي بيراميدز مؤكدًا أنه كان سعيدًا بهذه التجربة القصيرة، ويشكر تركي آل الشيخ مالك النادي والإدارة بقيادة حسام البدري وأحمد حسن.

وأكد حسام البدري أن بيراميدز ولد عملاقًا، وسينافس على جميع الألقاب في المرحلة القادمة، موجهًا الشكر لدياز الذي ساهم في مشوار الفريق هذا الموسم.

التوأم يجهز ميركاتو مميز لسموحة

بدأ التوأم حسام وإبراهيم حسن التجهيز لانتقالات صيفية مميزة في سموحة بعد تجديد التعاقد لمدة موسم.

وطلب التوأم من فرج عامر رئيس النادي منحهما الصلاحيات لتغيير جلد الفريق في ظل التحفظ على العديد من اللاعبين.