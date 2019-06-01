قرارات النادي الأهلي بعد اجتماعه الطارئ اليوم

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي المصري في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة محمود الخطيب العديد من الموضوعات؛ جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدوري، وذلك في ضوء قرارات المجلس السابقة التي اتخذها في اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25ـ 5ـ 2019، وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي.

وبحسب موقع الأهلي الرسمي، قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي، كما قرر مجلس إدارة الأهلي:

– اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، وذلك بناءً على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة.

– تفويض إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة لتمثيل النادي في الجمعية العمومية لاتحاد السباحة والمحدد لها 15 يونيو. وطارق قنديل عضو المجلس ممثلًا للنادي في الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش.

– تشكيل لجنة ثلاثية تضم إبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومهند مجدي أعضاء مجلس الإدارة لوضع تصور جديد لتطوير قطاع النشاط الرياضي.

– الموافقة على تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب في الألعاب الجماعية بالنشاط الرياضي، وتفويض الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط باختيار أعضاء اللجنة.

هذا واعتبر المجلس جلسته ممتدة لاجتماع آخر.

وقال مقربون من مجلس إدارة الأهلي: إن تلك القرارات تعتبر تأجيلًا للأزمة لانتظار موقف مباراة نادي الزمالك مع حرس الحدود، التي هدد النادي الأبيض بعدم لعبها حال عدم لعب الأهلي مباراة المقاولون.

وينتظر الأهلي أيضًا نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود لتحديد موقفه، حيث ستحدد تلك المباراة إلى حد بعيد موقف الزمالك من المنافسة على الدوري المحلي.

وأعلن اتحاد الكرة بالفعل قراره، حيث رفض طلب الأهلي بخوض جميع مباريات الدوري المصري قبل أمم أفريقيا.

وكان الأهلي قد هدد بالانسحاب حال عدم تنفيذ مطالبه.