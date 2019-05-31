كريستيان غروس يكشف عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن الزمالك وحقيقة تدريب الأهلي المصري

أكد السويسري كريستيان غروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أهلي جدة السعودي قد يكون وجهته المقبلة، بعد الرحيل عن القلعة البيضاء عقب التعادل مع الإنتاج الحربي بالأمس في الدوري ونهاية عقده.

وقال غروس في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”هناك إمكانية لتدريب فريق أهلي جدة السعودي، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة“.

ونفى المدرب السويسري ما تردد عن وجود مفاوضات معه من قبل الأهلي المصري، موضحًا أن تدريبه للفريق الأحمر سيكون أمرًا صعبًا.

وفي نفس الوقت وجه كريستيان غروس رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد الرحيل عن النادي، مؤكدًا أن جمهور الزمالك عظيم ومن أروع الجماهير التي قابلها وكان أفضل مساند للفريق.

وأضاف أن الجماهير قدمت مشهدًا رائعًا للغاية في نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، وكان سعيدًا بتحقيق الفوز من أجلهم.

يذكر أن الزمالك أعلن تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني، خلفًا لغروس، لاستكمال مسيرة الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والتي يتبقى منها أربع مواجهات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

وفي نفس السياق، قرر السويسري كريستيان غروس عقد جلسة مع مجلس إدارة النادي، لإنهاء ارتباطه رسميًا بالفريق، بعد قرار عدم التجديد له عقب التعادل أمس أمام الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى جروس خلال جلسته مع المجلس الأبيض للحصول على مكافآت الفوز بالكونفدرالية الأفريقية، والتي حصل عليها الفريق منذ عدة أيام على حساب نهضة بركان المغربي.

الخطيب يشكل لجنة للكرة

من جهة أخرى استجاب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، لضغوط أعضاء مجلس الإدارة، وقرر التخلي عن الانفراد بملف كرة القدم، بسبب إخفاق الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر لـ“إرم نيوز“ أن الخطيب المفوض من المجلس بشؤون كرة القدم، قرر تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو.

جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي.

وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

هذا وتبدأ اللجنة أول اجتماعاتها في الثانية ظهر الأحد المقبل لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع الكرة.

وكان أعضاء مجلس إدارة الأهلي قد رفضوا استمرار انفراد محمود الخطيب بملف كرة القدم في النادي، وطلبوا توزيع الأدوار في القطاع سواء بين أعضاء المجلس أو بتشكيل لجنة من لاعبي النادي السابقين.