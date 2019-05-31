نادي الزمالك يستقر على الجهاز المعاون لخالد جلال بعد رحيل كريستيان غروس

عقد خالد جلال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، اجتماعًا مطولًا مع مسؤولي القلعة البيضاء، من أجل تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد بعد أن تولى المهمة خلفًا للسويسري المقال كريستيان غروس.

وكشف مصدر لـ“إرم نيوز“ أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على باقي أفراد الجهاز المعاون، على أن يتم تعيين نبيل محمود ”مدرب عام“، وأمير عزمي وتامر عبد الحميد مساعدين وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى مع استمرار أمير مرتضى كمشرف على فريق الكرة.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة قد طرحت اسم طارق مصطفى من أجل تولي مسؤولية المدرب العام، ولكنه اعتذر لرغبته في العمل كمدير فني في الفترة القادمة، ما جعل الإدارة تتواصل مع نبيل محمود لتولي المنصب ذاته، والذي أبدى ترحيبه بالمنصب.

ومن جانب آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، استبعاد الحكم المصري جهاد جريشة من بين الأسماء التي يحق لها المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة ببولندا، تحكيميًا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر بعد الشكوى المقدمة من إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، بسبب قراراته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وشهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب عدم احتساب جريشة ضربة جزاء لصالح الوداد بجانب إلغاء هدف لصالح الفريق المغربي.

الأمر الذي جعل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم يتقدم بشكوى لدى الكاف ضد جريشة، وهو ما تبعه قبول الشكوى وصدور قرار بالإيقاف ضد الحكم، لمدة ستة أشهر.