مشهد رحيل كريستيان غروس يفجر ثورة الغضب ضد مرتضى منصور (فيديو)

أصبح مشهد رحيل المدرب السويسري كرستيان غروس المدير الفني لنادي الزمالك المصري بمثابة شرارة لثورة غضب عارمة من جماهير الكرة المصرية وتحديدًا الزملكاوية ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وانتشرت بسرعة النار في الهشيم صورة للمدرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأبيض بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري المصري بهدف لكل منهما وهو يحمل حقائبه أثناء مغادرة ملعب بتروسبورت.

وتفجر غضب المتابعين سواء جماهير الزمالك أو الأندية الأخرى بخلاف بعض نجوم الكرة السابقين تجاه هذه الصورة المؤسفة وإصرار مرتضى منصور على إهانة غروس رغم أن المدرب السويسري ترك الفريق منافسًا على لقب الدوري المصري بقوة ومتأهلًا لربع نهائي كأس مصر وفاز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية ليعيد الفريق لمنصات التتويج القارية وحصد كأس السوبر المصري السعودي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز ردود الفعل الغاضبة لمشهد رحيل غروس الذي فجّر ثورة الكثيرين ضد مرتضى منصور:

تجاوزات وإهانة غير مبررة

تحوّل مرتضى منصور لأكبر أعداء غروس داخل القلعة البيضاء وتحديدًا منذ الخروج من البطولة العربية وهجومه ضد المدرب السويسري بعد اللقاء بقوة ولكن أمير نجل رئيس الزمالك نجح في تأجيل سيناريو رحيل غروس لأشهر طويلة.

ومع تحسن نتائج الفريق الأبيض، تكرر ظهور مرتضى منصور في تدريبات فريق الكرة وأصبح تسجيل مقاطع الفيديو أمرًا معتادًا بخلاف أنه دخل في أزمات مع عدة لاعبين ولكن الصدام مع غروس ظهر بوضوح بعد أن دخل مرتضى مرانًا للفريق وانفعل المدرب السويسري قبل السفر الى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الصدام الواضح بين غروس ومرتضى في تسليم ميداليات التتويج بكأس الكونفدرالية لدرجة المصافحة الباردة وعدم احتفال غروس مع الفريق في وجود مرتضى.

وحرص مرتضى قبلها في عدة مداخلات هاتفية على مهاجمة غروس والحديث عن أخطائه الفنية وانتقادات علنية ضده لوسائل الإعلام قبل أن يحضر لقاء الإنتاج الحربي بالدوري وينفعل على غروس ويصرخ من مقصورة ملعب بتروسبورت ”يا فاشل“ ونزوله بعد اللقاء لغرف الملابس ليؤكد رحيل غروس ويطالبه بالذهاب للمطار.

ورفض مرتضى اعتلاء غروس حافلة الفريق كما أوقف مكافآت الفوز بالكونفدرالية وخرج المدرب السويسري وهو يحمل حقائبه من ملعب ”بتروسبورت“ وهو المشهد الذي أغضب الكثيرين.

رفض التجديد

من أبرز نقاط التحول في علاقة مرتضى منصور بغروس رفض الأخير تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وأبلغ غروس إدارة الزمالك بعدم التجديد وبدأ بالفعل التفاوض مع الأندية التي ترغب في التعاقد معه وعلى رأسها الأهلي السعودي والريان القطري.

ردود فعل غاضبة

فجّر مشهد رحيل غروس ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فدشنت جماهير الزمالك هاشتاغ thank you gross ردًا على هذه الصورة وتصدر موقع ”تويتر“ في مصر لساعات طويلة وحظي بمشاركات تخطت 7 آلاف تغريدة.

وانتقد الكثيرون مشهد رحيل غروس فكتب المذيع هاني حتحوت عبر ”تويتر“ ”‏يستحق غروس وسامًا على تحمله موسمًا كاملًا يتعامل فيه مع ضغط وهجوم وسخرية رئيس الزمالك الذي أراد الإطاحة به منذ أكتوبر الماضي. تحية لغروس وبالتوفيق لخالد جلال“.

وكتب المذيع إبراهيم فايق ”‏الكل كان يعلم أن غروس راحل راحل بنهاية الشهر أو نهاية الموسم.. الفكرة أن هذا الرجل طالما أصبح جزءًا من تاريخ النادي وساهم مع كل العناصر في الفوز بأول بطولة أفريقية للزمالك من ٢٠٠٣ فكان يجب تكريمه وإنزاله منزلة طيبة وان يخرج من النادي كما يجب أن يليق به ويليق بالزمالك الكبير“.

وكتب أحمد أبومسلم ظهير أيسر الأهلي الأسبق منتقدًا رئيس الزمالك لرحيل المدرب بهذه الطريقة المهينة بعد أيام من تحقيق اللقب وانتقد أيضًا محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي الأسبق قبل بيعه لتركي آل الشيخ مؤكدًا أن غروس لا يستحق هذه النهاية.

وبرر الصحفي أحمد مخلوف مدير المركز الإعلامي لنادي الزمالك الصورة المنتشرة بأنها ترجع لمباراة بيراميدز يوم 24 يناير الماضي وليست في مباراة الإنتاج.

مسيرة جيدة

وقدّم الزمالك مسيرة جيدة مع غروس وحصد الفريق 67 نقطة بالدوري ويحتاج للفوز في 4 لقاءات لحسم اللقب أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

وحسم الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه وصعد لربع نهائي كأس مصر وودع كأس زايد على يد نادي الاتحاد السكندري.