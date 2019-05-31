النادي الأهلي المصري يتوصل لاتفاق نهائي مع كريم العريبي بشروط خاصة

توصل النادي الأهلي المصري لاتفاق مع اللاعب الجزائري كريم عريبي، مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي لضمه في الصيف المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد تواصل خلال الأيام الماضية مع كريم العريبي والذي أبدى موافقته على ارتداء القميص الأحمر مقابل مليون دولار في الموسم الأول بزيادة سنوية 250 ألف دولار بجانب وضع بند يسمح له الاحتراف الخارجي في حالة تلقيه عرضًا أوروبيًا.

كما نجح توفيق في الوصول لاتفاق مع إدارة نادي النجم الساحلي من أجل ضم مهاجم الفريق مقابل حصول النادي التونسي على مليون دولار مع إمكانية تسوية مستحقات النادي الأهلي لدى مهاجم النجم الساحلي الجديد كوليبالي والذي سبق وأن حصل النادي الأهلي على حكم نهائي ضد اللاعب بقيمة مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم.

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القادمة في حالة الانتهاء من الاتفاقات الأخيرة.