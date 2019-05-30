النادي الأهلي المصري يعاقب رمضان صبحي وإسلام محارب

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، قرر توقيع غرامة مالية على كلٍ من؛ إسلام محارب، ورمضان صبحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نظرًا لما بدر منهما أثناء مران الفريق الذي جرى مساء الخميس.

جاءت العقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة.

واشتبك اللاعبان خلال تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري، ما استدعى تدخل مدير الكرة

في سياق مختلف، فقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه الإنتاج الحربي في مباراة مؤجلة اليوم الخميس.

وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في بداية الشوط الثاني لكن هذا التفوق لم يدم طويلا إذ أدرك معاذ الحناوي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

ورفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث متأخرا بسبع نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض 32 مباراة.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني وله 70 نقطة لكنه أنهى مبارياته هذا الموسم بعد تعادله 1-1 مع حرس الحدود اليوم الخميس.