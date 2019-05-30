ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإنتاج الحربي

فقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتعادله 1-1 مع ضيفه الإنتاج الحربي في مباراة مؤجلة، بينما تعادل حرس الحدود بالنتيجة ذاتها مع بيراميدز اليوم الخميس.

واقتنص الإنتاج النقطة التي كان بحاجة لها ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويضمن البقاء في المسابقة ويتقدم للمركز 11، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 67 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة من 32 مباراة متفوقًا بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، الذي أنهى مبارياته، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 37 نقطة ليضمن البقاء في المسابقة بنسبة كبيرة.

وأحرز البديل المغربي خالد بوطيب هدف التقدم للزمالك فور نزوله بعد بداية الشوط الثاني، بعد تلقيه تمريرة عرضية من محمود عبد المنعم (كهربا) حولها مباشرة في شباك أحمد يحيى حارس الإنتاج.

وأدرك معاذ الحناوي التعادل للإنتاج في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وفي الاسكندرية تقدم ايريك تراوري لبيراميدز في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة طويلة حولها مباشرة في شباك أصحاب الأرض.

لكن الحرس أدرك التعادل في الدقيقة 83 عن طريق إبراهيم كوني القادم من ساحل العاج.

وأصبح ترتيب الدوري المصري كالآتي: