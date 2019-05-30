مرتضى منصور يعلن استمرار كريستيان غروس مع نادي الزمالك (فيديو)

تراجع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن قرار رحيل السويسري كريستيان غروس من تدريب الفريق الأول، والذي كان قد أعلنه عقب تتويج الفريق بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر مرتضى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تحت عنوان: ”مرتضى منصور يعلن استمرار غروس مع الزمالك“، ليغلق ملف رحيله، خاصة أن الجماهير البيضاء دشنت عدة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وحرص منصور على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز، مساء اليوم الخميس، وحفّز اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز مشددًا على أهمية هذه المباراة في مشوار بطولة الدوري.

وقال مرتضى للاعبي الفريق: ”الأهلي أجّل حسم قضية انسحابه من الدوري إلى يوم السبت، انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، بحيث يعلن انسحابه ويضرب كرسي في الكلوب حال فوز الأبيض أو استكمال المسابقة حال تعثر الزمالك سواء بالهزيمة أو التعادل؛ لأنه يعلم أن الدوري ابتعد عنه لو فاز الأبيض“.