الاتحاد المصري يرشح 3 أندية للمشاركة في البطولة العربية

رشح الاتحاد المصري لكرة القدم 3 أندية للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية، اليوم الخميس.

وقرر الاتحاد المصري منع أي نادٍ من المشاركة في بطولتين خارجيتين الموسم المقبل، بحيث لا يشارك أي نادٍ عربيًا وأفريقيًا في نفس الوقت.

وجاء اختيار الاتحاد المصري على أندية: الإسماعيلي، والاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي.

وقد يسقط النادي المصري من ترشيحات الاتحاد المصري، إذ إنه ما زال يمتلك فرصة المشاركة في الكونفدرالية، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي، برصيد 52 نقطة، متفوقًا بـ5 نقاط على المقاولون، الخامس.

وشاركت 5 أندية مصرية الموسم الماضي في البطولة العربية، وهي: الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمصري، غير أن الأخير انسحب قبل انطلاق البطولة.