الغاضبون والسعداء برحيل كريستيان غروس عن الزمالك المصري

ينتهي عقد المدرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني لفريق الزمالك المصري اليوم الخميس والذي يشهد المباراة المؤجلة ببطولة الدوري أمام الإنتاج الحربي.

وتبدو كل المؤشرات في طريق رحيل غروس عن الزمالك بعدما رفض المدرب السويسري تجديد عقده وسط أنباء متصاعدة عن عودته للدوري السعودي بعد تلقيه عرضًا من النادي الأهلي وأيضا أنباء عن مفاوضات الهلال معه.

من المؤكد أن أمورًا كثيرة ستتغير داخل فريق الزمالك حال رحيل غروس الذي قاد الفريق لحصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بخلاف أن هناك بعض اللاعبين ينتظرون لحظة رحيل المدرب السويسري غروس بفارغ الصبر كما أن هناك لاعبين غاضبين بسبب قرار المدرب وبدأوا بالفعل البحث عن وجهة أخرى، وهو ما تستعرضه شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي:

كهربا والرحيل

يبقى اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا جناح أيسر الفريق أحد أكثر اللاعبين صدامًا مع غروس وهو أمر يعلمه القاصي والداني داخل الفريق الأبيض.

وأكد كهربا لأكثر من لاعب أن غروس يُلزمه بأدوار دفاعية مُبالغ فيها ولا يقدر موهبته بالشكل المطلوب بخلاف أن علاقتهما تغيرت بعد اعتراض كهربا على استبداله.

ولا يعني رحيل غروس أن كهربا يعتزم البقاء في الزمالك حسب مصادر مقربة من اللاعب الذي وضع الرحيل رغبة أولى بالنسبة له ويبحث عن العودة للدوري السعودي من جديد أو الانضمام لنادي العين الإماراتي حسب ما تردد داخل القلعة البيضاء.

وقال أحمد يحيى مدير أعمال كهربا لشكة ”إرم نيوز“ إنه حتى الآن لم يصل عرض رسمي لشراء عقد كهربا واللاعب مستمر مع الفريق.

وأوضح أنه حال حدوث أي جديد سيناقش كهربا رئيس النادي مرتضى منصور خاصة أن اللاعب التزم بعقده في تجربة الإعارة لنادي الاتحاد السعودي.

طارق حامد وجمعة غاضبان

لم يخف طارق حامد لاعب وسط الفريق حزنه لأنباء رحيل غروس مؤكدًا لـ“إرم نيوز“ أنه يتمنى بقاء غروس في منصبه ويستكمل مشوار الدوري على أقل تقدير.

وتحدث طارق مع غروس وأعضاء الجهاز المعاون له حول رغبة بعض اللاعبين في استمرارهم داخل الفريق ومن بينهم المدافع محمود علاء والظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز ومواطنه فرجاني ساسي ويوسف أوباما.

في الوقت الذي يبدو عبدالله جمعة الظهير الأيسر غاضبًا بسبب أنباء رحيل غروس خاصة أن المدرب السويسري أعاد اكتشافه بخلاف أن اللاعب أكد للمقربين إليه انه ينتظر عرضًا أوروبيًّا لمغادرة الزمالك.

حفني أكثر السعداء

يبدو أيمن حفني صانع الألعاب أكثر السعداء بأنباء رحيل غروس خاصة أن المدرب السويسري تجاهله لفترات طويلة وحتى بعد أن تألق لفترات قصيرة حين شارك كبديل مثل لقاء النجوم بالدوري والإنتاج الحربي في كأس مصر.

وتحدث حفني مع أكثر من مدرب سابق له وعلى رأسهما طارق يحيى وطارق مصطفى الذين يتحدثان باستمرار مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وينتظر أيضًا الثنائي محمد عنتر وأحمد مدبولى جناحا الفريق الأبيض حسم المصير مع رحيل غروس الذي كان غير مقتنع بالمرة بقدراتهما.

ومن اللاعبين السعداء أيضًا برحيل غروس وهو ما أكده لزملائه من قبل إبراهيم حسن الجناح الأيمن الذي دخل في صدامات معه بسبب الدور الدفاعي بجانب أن حسن طلب اللعب بحرية تكتيكية ولكن غروس طلب منه الالتزام بدوره كجناح أيمن ومساعدة التونسي حمدي النقاز.

بوطيب يبحث الرحيل

بدأ المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك البحث عن الرحيل بعد أن أصبح رحيل غروس في حكم المؤكد حيث يشعر بوطيب أن رحيل المدرب السويسري سيكون أزمة بالنسبة له، في ظل قناعته به.

وبدأ بوطيب التنسيق لعروض مغرية لإقناع الزمالك بالرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.

ساسي في حيرة

يبدو التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك حائرًا بعد رحيل غروس تحديدًا.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن غروس أكد لساسي أنه حال رحيله عن الزمالك سيطلب انضمامه لفريقه الجديد سواء قاد فريقًا في الخليج أو أوروبا.

وينتظر ساسي وصول عرض من النادي الجديد الذي يقوده غروس وخاصة إذا كان الأهلي السعودي لتقييم تجربته مع الزمالك والتفكير في الرحيل.