رامون دياز يعلن الرحيل عن نادي بيراميدز ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ (صورة)

Quiero agradecer a mi amigo @turkialalshik por esta oportunidad en @pyramidsfc, a mi cuerpo tecnico por el trabajo realizado y sobretodo a mis jugadores que hicieron un esfuerzo enorme por cumplir los objetivos, incluyendo los triunfos a Ahli y Zamalek. Feliz de haber disfrutado de la cultura de este gran país ????????. Saludos a Todos.