رامون دياز يعلن الرحيل عن نادي بيراميدز ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ (صورة)

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز المصري، الرحيل رسميًا عن تدريب الفريق في الفترة الحالية، بعد انتهاء تعاقده، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ مالك النادي ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، واللاعبين.

وكتب المدير الفني عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“: ”أود توجيه الشكر لصديقي تركي آل الشيخ على هذه الفرصة، والجهاز المعاون واللاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق الأهداف، بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك“.

وأكد المدرب أنه سعيد بالعمل في مصر والتعرف على ثقافة هذا البلد العظيم.

وتلقى المدير الفني عروضًا من أندية سعودية واقترب دياز من تولي تدريب فريق الوحدة وفقًا للتقارير السعودية.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 69 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 74 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث، برصيد 66 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة في المسابقة المحلية.