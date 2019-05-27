أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. محاولات لحل أزمة جروس ومرتضى.. وتفاصيل خطة إنهاء صدام الدوري

شهد اليوم الإثنين 27 مايو الجاري العديد من الأحداث الرياضية المهمة في الكرة المصرية.

وتصدرت أزمة مباريات الدوري المصري بين الأهلي والزمالك بعد بيان اتحاد الكرة واقتراحه إقامة الدوري دون الدوليين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الإثنين 27 مايو 2019..

أزمة مباريات الدوري

أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا يعرض خلاله استكمال الدوري دون الدوليين قبل أمم أفريقيا التي تقام في مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وجهز عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تصورًا كاملًا بتعديل المباريات المقترحة بتأجيل لقاء الأهلي والمقاولون إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا بجانب لقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

ويخوض الزمالك 3 لقاءات أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة أيام 30 مايو الجاري و3 و6 يونيو المقبلة.

واستقر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة على تأجيل المباريات التي تصارع الهبوط إلى يوم 6 يونيو المقبل.

محاولات حل أزمة مرتضى وجروس

تجرى محاولات قوية بوساطة أمير مرتضى منصور نجل رئيس الزمالك والمشرف على الكرة لحل أزمة مرتضى منصور رئيس النادي، والسويسري كريستيان غروس المدير الفني.

ويحاول أمير إقناع والده ببقاء غروس لنهاية الموسم الحالي ومحاسبته بعد بطولة الدوري.



أجيري يهدد بالرحيل

هدد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بالرحيل عن منصبه حال تأجيل معسكر إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا.

وأكد أجيري لمسؤولي اتحاد الكرة أن المنتخبات ستبدأ الإعداد مبكرًا وليس منطقيًا تأجيل البطولة بسبب تهديدات الأندية.

آل الشيخ يجهز عرضًا سعوديًا لكينو

يجهز تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عرضًا سعوديًا للاعب البرازيلي ماركوس كينو.

واستقر بيراميدز على رحيل كينو مقابل 10 ملايين دولار في الموسم المقبل.