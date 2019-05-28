رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ“الأولتراس“: مكانكم السجن.. ولم أعتذر للاتحاد الإفريقي (فيديو)

فتح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، النار على رابطة مشجعي القلعة البيضاء، المعروفة بالأولتراس، كما هاجم محمود الخطيب رئيس الأهلي، خلال لقاء بثته قناة ”صدى البلد“، أمس الاثنين.

وقال رئيس الزمالك: ”أعضاء الأولتراس أرادوا تخريب مباراة النهائي أمام نهضة بركان، أنتم مكانكم السجن، ولا توجد فائدة منكم“.

وأضاف: ”أشكر جمهور الزمالك العظيم، جلست في المدرجات وسط الجماهير خلال نهضة بركان، واستمتعت بتشجيع الجماهير المحترمة“.

وأردف: ”رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لا يستطيع القيام بنفس الشيء، والجلوس وسط الجماهير، أنا جلست وسط 100 ألف مشجع، وأتحدى محمود الخطيب أن يجلس وسط الجمهور“.

وأوضح رئيس الزمالك، أن الفوز بالكونفدرالية الأفريقية مجرد بداية، فالفريق قادر على المنافسة على كل البطولات، وسيحصل على بطولة الدوري (غصب عن شوبير)“ في إشارة إلى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري.

واستطرد: ”شوبير يقول عبر صفحته الرسمية إنني اعتذرت لكي أحضر المباراة، وأنا أقول إنني أرسلت له رسالة اليوم (لو راجل ينزلها)“، نافيًا ما تردد حول سداده لقيمة مالية أو تقديمه لاعتذار رسمي لكي يحضر المباراة.

وتابع: ”أنا من تنازلت عن قضية كنت أطالب فيها بـ10 ملايين دولار تعويضًا عما تعرضت له“، متابعًا: ”دعوت أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي على السحور، في الإسكندرية، للحديث حول كل الأمور الخاصة بالاتحاد الأفريقي المتعلقة بالنادي“.

يذكر أن الزمالك فاز ببطولة الكونفدرالية، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء مباراة الإياب بهدف نظيف لصالح الأبيض، في حين فاز نهضة بركان بنفس النتيجة في لقاء الذهاب.