الزمالك بضع شرطًا قبل التعاقد مع مهاجم النادي الأهلي المصري

وضع الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، شرطًا من أجل التعاقد مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في بداية الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من عمرو جمال، مهاجم الأهلي في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“: ”دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الحالية، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأبيض، خلال الموسم المقبل“.

وأضاف المصدر: ”عمرو جمال عقد جلسة بالفعل مع أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، ورحّب بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء، خاصة أنه يرغب في الرحيل عن الأهلي بشكل نهائي، بعد أن باتت فرصته في المشاركة مع الفريق شبه معدومة“.

وتابع: ”الزمالك طلب من عمرو جمال الرحيل من الأهلي بشكل مجاني في نهاية الموسم الحالي، من أجل التعاقد معه بشكل مباشر في صفقة انتقال حر؛ لأن النادي لن يدفع أي مقابل مادي في الصفقة، خاصة أن اللاعب بعيد عن الملاعب منذ فترة طويلة ويحتاج وقتًا لاستعادة مستواه الفني.

ويستمر عقد عمرو جمال مع الأهلي حتى العام 2022، ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة ناديه.

وأردف المصدر: ”عمرو جمال يمارس ضغوطًا كبيرة على إدارة الأهلي للسماح له بالرحيل مجانًا في نهاية الموسم الحالي، خاصة أن الجهاز الفني للفريق لا يضعه في حساباته الفنية، حتى في حالة التخلص من الإصابة الحالية“.

ومن جانب آخر، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم.

وأوضح الجهاز أن اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بجزع في أنكل القدم على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة.

وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته في الأنكل، حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة.

في سياق متصل، اشتكى البوركينابي عبدالله سيسيه مهاجم نادي الزمالك السابق من تأخر مسؤولي القلعة البيضاء في سداد مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ120 ألف دولار، رغم صدور حكم لصالحه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بأحقيته في الحصول على المبلغ المذكور.

وأوضح اللاعب في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ أنه أجرى اتصالات بمسؤولي الزمالك في الفترة الماضية بعد تلقيه خطاب ”فيفا“ للحصول على مستحقاته إلا أن مسؤولي النادي الأبيض ماطلوا بشأن سداد المستحقات.

وأضاف المهاجم أنه تواصل مع أحد مسؤولي القلعة البيضاء وطلب منه الأخير التنازل عن جزء من مستحقاته على أن يسدد الزمالك له باقي المبلغ وبالفعل رحب بالتنازل عن 20 ألف دولار ليتبقى له 100 ألف دولار من إجمالي المبلغ.

وقال اللاعب: ”فوجئت بعد ذلك بعرض من النادي بحصولي على 90 ألف دولار فقط على أن يتم جدولتها، ولكني طلبت الحصول على المبلغ دفعة واحدة بدلًا من الجدولة، خاصة أنني سبق وتنازلت عن 900 ألف دولار في وقت سابق للقلعة البيضاء“.

وأضاف المهاجم أنه يتمنى أن يتم صرف مستحقاته في الفترة المقبلة وإنهاء الأمر بصورة ودية، بدلًا من استمراره في اللجوء للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية.