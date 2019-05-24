نادي الزمالك يستقر على سيناريوهات بقاء أو رحيل كريستيان غروس عن تدريب الفريق

استقر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بالاتفاق مع نجله أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة، على وضع عدد من السيناريوهات الخاصة بالمدير الفني كريستيان غروس، بشأن استمراره أو رحيله عن تدريب الفريق الأول.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“، أن رئيس النادي كلف نجله بالتفاوض مع المدير الفني السويسري لحين انتهاء لقاءات الدوري العام، على أن يحصل على شهر إضافي تتحمله خزينة نادي الزمالك وذلك في حالة الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح: ”أما في حالة الهزيمة أو خسارة اللقب فإن رئيس نادي الزمالك سيطالب اتحاد الكرة بالالتزام بالجدول الذي تم وضعه مع تأجيل ثلاثة لقاءات إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتابع: ”في تلك الحالة سيتم الإطاحة بالمدرب السويسري وتعيين أحمد حسام ميدو أو تاكيس جوناس المدير الفني لوادي دجلة، والذي تتم المفاضلة بينهما حتى الآن“.

يذكر أن الزمالك سيواجه نهضة بركان المغربي، الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف نظيف، في المغرب.