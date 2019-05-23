مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن مجلس الإدارة، ينتظر ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، بشأن جدول المسابقة، والاحتجاجات التي تقدم بها ناديا حرس الحدود والجونة بشأن خوض مباراة الزمالك أولاً، من أجل حسم مصير المدير الفني للفريق، الأوروغواياني مارتن لاسارتي.

‫ويتبقى للزمالك 5 مباريات في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلي إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك.

ويتجه الأهلي لرفض لعب مباراة المقاولون قبل خوض الزمالك مبارياته المؤجلة.

وقال المصدر في تصريح خاص لإرم نيوز، إن الأهلي بصدد إصدار بيان يرفض فيه خوض لقاء المقاولون العرب، قبل أن يلعب الزمالك كافة مؤجلاته، على أن تستأنف باقي اللقاءات عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وتابع: ”في حالة موافقة الاتحاد على طلب الأهلي، فإن قرار إقالة المدرب الأوروغواياني سيخرج على الفور، بعدما اقترب الأهلي من إتمام الاتفاق مع مدير فني ألماني لقيادة الفريق في الموسم الجديد“.

وتسود حالة من الغليان داخل مجلس الإدارة من المدير الفني مارتن لاسارتي، حيث حملوه مسؤولية ضياع الفوز في مباراة الإسماعيلي.

ويمارس بعض أعضاء المجلس، ضغوطًا الآن على محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل الخروج بإقالة المدير الفني.

وأهدر الأهلي حامل اللقب نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 مع الإسماعيلي أمس الأربعاء.

ومنح المغربي وليد أزارو التقدم للأهلي في الدقيقة 73 لكن كريم سعيد (بامبو) أدرك التعادل للإسماعيلي في مرمى فريقه السابق قبل ست دقائق من النهاية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 74 نقطة من 32 مباراة متقدما بخمس نقاط على بيراميدز، الذي تغلب 2-صفر على النجوم وخاض 33 مباراة، وثماني نقاط على الزمالك الذي لعب 29 مباراة.