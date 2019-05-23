بعد إصابته.. الزمالك يوضح موقف عبدالله جمعة من المشاركة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبدالله جمعة ظهير أيسر القلعة البيضاء، في التدريبات الأخيرة للفريق، موضحًا أن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة في أنكل القدم وغادر على إثرها التدريب.

وأكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالفريق لـ“إرم نيوز“، أن إصابة عبدالله جمعة خفيفة ولا تدعو للقلق، ومن المقرر أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم؛ استعدادًا للمباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لها مساء الأحد المقبل، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء الأحد المقبل ببرج العرب.

وأضاف مجاهد أنه من المقرر أن يشارك اللاعب في مباراة العودة أمام بطل المغرب، بعدما تأكد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس من جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

ومن ناحية أخرى، أكد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للجهاز الفني للفريق الأبيض، على جاهزيته للتواجد في قائمة الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية.

وكان اللاعب تغيب عن لقاء الذهاب؛ بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، وانتهى عنتر من برنامجه التأهيلي مؤخرًا.

وشارك عنتر في التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة، لتتأكد جاهزيته الفنية للمشاركة في المباراة.