نادي الزمالك يتظلم رسميًا لدى الكاف لرفع الإيقاف عن جنش

تقدم نادي الزمالك باحتجاج رسمي إلى الكاف؛ لرفع عقوبة الطرد التي وقعت على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق خلال مباراة الفريق أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، أنه أرسل التظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإرساله إلى نظيره الأفريقي ”كاف“.

وطرد حكم المباراة جنش بعد حصوله على الإنذار الثاني نتيجة لمسة يد، ليكمل الزمالك الدقائق الأخيرة من المباراة بعمر السعيد في حراسة المرمى، وهو ما رفضه الزمالك، وأكد أن حارسه أمسك بالكرة داخل منطقة الجزاء.

وأشار نادي الزمالك في بيانه إلى أن الاحتجاج يأتي بسبب عدم صحة قرار حكم المباراة، والذي تم احتسابه على جنش بلمسه الكرة خارج منطقة الجزاء وهو ما يخالف الحقيقة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد أن فاز بنتيجة 1-0 أمام النجم في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواجه نهضة بركان في النهائي.

وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 19 مايو في المغرب، والإياب في الـ 26 من الشهر نفسه في مصر.