جنش يتعرض للإغماء خلال مباراة الزمالك والنجم الساحلي (فيديو)

تعرض محمود عبدالرحيم ”جنش“ حارس نادي الزمالك للإغماء خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرّض جنش للإصابة مع بداية الشوط الثاني، حيث تعرض مرماه لعدة هجمات متتالية من جانب الفريق التونسي، حتى أصيب بالإغماء.

وحاول الجهاز الطبي لنادي الزمالك عمل استفاقة للحارس لما يقرب من 5 دقائق، حتى استرد وعيه وعاد إلى أرض الملعب.

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب سوسة الأوليمبي لمشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود عبدالمنعم ”كهربا“ جناح الفريق الأبيض.