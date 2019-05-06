مرتضى منصور يهاجم حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي: يجب محاكمته.. وطلبت إقامة النهائي في استاد القاهرة

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حكم مباراة فريقه ضد النجم الساحلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأحد، وتأهل الفريق الأبيض على إثرها لنهائي الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بسوسة في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بعد أن فاز الزمالك ذهابًا بهدف دون رد.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: ”نصف بطولات الزمالك جاءت في عهدي، لا أريد إلا سعادة جماهير النادي، ليس لدي أي مشكلة مع فئة الأولتراس أو غيرهم ولكن لدي مشكلة مع من يسب مؤسسات الدولة“.

وأضاف: ”من المستحيل أن يتوج الزمالك بالدوري والكونفدرالية والكأس تحت قيادة جروس ثم أقوم بالاستغناء عنه، حتى وإن كان أسوأ مدرب في العالم“.

وتابع: ”اللاعبون كانوا مؤهلين نفسيًّا وكان لديهم ثقة في أنفسهم من رئيس النادي والجهاز الفني وإسماعيل يوسف“.

وأردف: ”حكم المباراة يجب أن يحاكم أمام محكمة الجنائيات، كان يريد أن يرتكب مصيبة قد منح حارس مرمانا إنذارًا وهو يموت مصابًا، لا أعرف ماذا فعل جنش كي يقوم بإنذاره وطرده“.

وأكمل: ”الحكم كان يرغب في احتساب ضربة جزاء للنجم الساحلي، أتمنى من الاتحاد الأفريقي أن يختار الحكام على مستوى المباراة“.

وأردف: ”حمدي النقاز أبلغني أن جماهير النجم الساحلي وجهت له السباب خلال المباراة“.

واختتم: ”وزير الشباب والرياضية اتصل بي لكي يقدم التهنئة بمناسبة فوز الزمالك، وطلبت منه أن مباراة النهائي أمام نهضة بركان تقام على استاد القاهرة“.

وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تجاوز النجم الساحلي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

أمير مرتضى

من جانبه، قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: ”كانت معركة أمام النجم الساحلي، لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية ورجالًا، وظروف جديدة عشناها“.

وتابع: ”جروس والجهاز الفني أعدوا اللاعبين بشكل جيد وأغلقوا مفاتيح لعب النجم الساحلي“.

أوضح: ”فرق شمال أفريقيا أصبحت قوية وكل الأندية تصرف بشكل جيد، منذ بداية الموسم أبلغت اللاعبين أننا لن نفوز ببطولة سهلة“.

وأردف: ”كل المباريات التي كانت خارج الأرض نجحنا فيها بنسبة 90%، مررنا بمواقف لم نتعرض لها في البطولات المحلية، هناك ضغط جماهيري عنيف“.

وعن غياب حارس الزمالك الأساسي عن مباراة النهائي، قال: ”الحارس لن يشارك بمفرده ولكن مع 10 لاعبين آخرين، عماد السيد حارس مرمى كبير ويمتلك الخبرات، والفترة المقبلة سنعمل معه بشكل نفسي ومعنوي وهو ليس حارسًا صغيرًا“.

وواصل: ”فريق الزمالك في النهائي تعرض لظروف أكثر من ذلك بكثير، لعبنا بـ14 لاعبًا أمام صن داونز، واجهنا النجم الساحلي وحققنا عليهم المكسب بـ10 لاعبين، لن نتحجج بشيء وسيكون هناك تنسيق“.

استطرد: ”لا أعتقد أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، سيقف أمام مصلحة الزمالك ومشوارنا في البطولة، الزمالك الفريق الوحيد المشارك في الكونفدرالية، ونهائي الكونفدرالية لا يقل أهمية عن كأس الأمم الأفريقية أو تنظيمها والفوز بها لا يقل عن الفوز بكأس أمم أفريقيا“.

وتابع: ”أتمنى من اتحاد الكرة الوقوف خلفنا، وأعتقد أنهم لا يوجد لديهم سوء نوايا، اللاعبون مجهدون وتأجيل مباراة الإنتاج الحربي فرق معنا في الاستشفاء“.

عن تجديد عقد جروس، قال: ”الموضوع له علاقة بحساسية التوقيت، هي رغبة مشتركة ولكن الوقت ليس مناسبًا ونحن في الأمتار النهائية بالبطولة، إدارة النادي لا تدير الفريق بالعواطف، والتجديد سيحدث بالتراضي وبما لا يضر بمصلحة الفريق“.