مرتضى منصور يتعمد إسقاط هؤلاء من تاريخ الزمالك.. ويهاجم عباس ويطلب التحقيق مع مجلس النادي الأهلي (فيديو)

تعمد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إسقاط بعض الأسماء من الفيلم التسجيلي الذي أذاعته قناة ”المحور“ الفضائية على هامش الحوار المطول معه، مساء الجمعة.

ولم يُظهر صورة واسم ممدوح عباس رئيس الزمالك ضمن قائمة رؤساء النادي بخلاف عدم ظهور بعض نجوم الكرة ضمن رموز النادي، مثل: حسام، وإبراهيم حسن، وأحمد حسن، وحمادة عبداللطيف، وهشام يكن، وحلمي طولان.

وقال مرتضى منصور خلال حواره، إنه تعمد إسقاط اسم ممدوح عباس لأنه ورّط الزمالك في العديد من الخسائر المالية، وأصبح مديونًا للعديد من الجهات، موضحًا أن عباس يلاحق الزمالك لتعطيل مسيرته بدليل شكواه ضد قبول عضويات استثنائية.

وهاجم منصور أيضًا نقابة الصحفيين رغم أنه دافع عن حقوقهم ومنحهم عضويات استثنائية، مؤكدًا أن الصحف تدافع عن ممدوح عباس الذي يطالب بإيقاف عضويات الصحفيين.

وأشار إلى أنه يجب إلغاء قرار ضبط وإحضار هاني زادة عضو مجلس الإدارة بعد أن قام مجلس الزمالك بتسوية المبلغ الذي جاء نتيجة فرق العملة نتيجة التحويل على الحساب الشخصي لزادة بعد تجميد أرصدة النادي.

وطالب مرتضى بالتحقيق بالمثل مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إزاء المبالغ المالية التي حصل عليها من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أثناء فترة رئاسته الشُرفية للأهلي، وكيفية دخولها حسابات النادي البنكية.

وتمنى مرتضى الفوز للزمالك أمام النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد، بالكونفيدرالية الأفريقية في إياب نصف نهائي البطولة، وأيضًا تمنى فوز فريق السلة على الجزيرة في نهائي الدوري.

وأكد منصور أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا واتحاد الكرة المصري تجاهلت دعوته لحضور قرعة البطولة القارية رغم أنه كان رئيسًا للجنة الأندية المصرية 4 أعوام.

وأضاف منصور أنه تلقى دعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لحضور مباراة الدور النهائي لبطولة كأس زايد رغم تجاهل بلاده له، مؤكدًا أن الإعلام المصري تجاهل جلساته مع كبار الضيوف بينما اهتم الإعلام الخليجي به.

وأشار إلى أنه لم يحصل على ساعات أثناء زيارته للإمارات لحضور مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد مثلما حدث مع بعض الشخصيات الأخرى، مؤكدًا أنه عقد جلسة مع الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي ”كاف“ في الإمارات.

وأضاف:“رئيس كاف أكد لي أن إيقافه جاء بتوصية من المدير التنفيذي السابق للكاف عمرو فهمي الذي تم طرده من منصبه، وهو الذي نقل صورة خاطئة لمسؤولي ”كاف“، ولجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي“.

وأوضح رئيس الزمالك أن المصور الذي تعرض للاعتداء عليه من جانب ثنائي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش حارس المرمى، ومحمد عبدالغني، أخطأ باستفزاز اللاعبين بعد مباراة بيراميدز بالدوري، كما أنه ليس صحفيًا.