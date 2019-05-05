بريزنتيشن ترد على قرار النادي الأهلي المصري بمنعها من دخول المباريات (صورة)

أصدرت الشركة الراعية للنادي الأهلي المصري بيانًا رسميًا للرد على قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب بمنع دخول الشركة للمباريات الخاصة بالنادي وتهديدات عدم بث اللقاءات بالدوري المصري.

وقال البيان الصادر عن بريزنتيشن: ”منذ بداية عمل الشركة في السوق الرياضية المصرية وخلال الخمس مواسم الماضية، كانت الشركة السند والداعم الرئيسي لشركائها من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى، وليس بغافل عن أحد مدى وحجم المساهمة الفعالة التي قامت بها في دعم وتطوير وصناعة الرياضة بمصر“.

وأضاف ”مع بداية هذا الموسم 2018/2019، تعاقدت الشركة مع إحدى القنوات الفضائية لبيع الحقوق التليفزيونية للدوري المصري الممتاز ولمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك بمقابل مادي ضخم، وبناء عليه قررت الشركة زيادة عقود الأندية بنسبة كبيرة وكانت أكبر من النسب المتعارف عليها إيمانًا منّا بحق الأندية في زيادة عوائدها“.

وتابع بقوله: ”لكن بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدوري قامت القناة بسحب استثماراتها بل وصل الأمر لإغلاقها تمامًا دون أدنى مسئولية للشركة عن ذلك، وبالتالي امتنعت عن سداد مستحقات الشركة مما سبب أزمة مالية كبيرة امتدت آثارها حتى الآن“.

وقال البيان: ”وصلت الشركة بمستحقات الأندية إلى أكثر من 60% من قيمة عقودها هذا الموسم، وتحاول الشركة خلال الفترة المقبلة استكمال التزاماتها تجاه الجميع كعهدنا مع الأندية خلال المواسم السابقة“.

وطالبت الشركة الجميع بالوقوف إلى جانبها لتخطي تلك الآثار والظروف التي مر بها الاستثمار في الوسط الرياضي المصري، وتعد جميع شركائها وجماهير الرياضة المصرية بأن الموسم المقبل، سيشهد استقرارًا أكبر وطفرة غير مسبوقة بعد هذا الموسم الصعب بكافة ظروفه، وبما تعول عليه الشركة من نجاح منتظر كبير لكأس الأمم الأفريقية في مصر، خاصة بعد حفل القرعة المبهر تحت سفح الأهرامات، الذي أشاد به العالم أجمع، وكان للشركة النصيب الأكبر في تنظيمه.