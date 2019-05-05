موعد مباراة النجوم والأهلي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الأهلي بنظيره النجوم، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري المصري، على استاد بتروسبورت.

النادي الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 64 نقطة وذلك بفارق الأهداف فقط، وخاض الفريق الأحمر 28 مباراة بالدوري العام، فاز في 20 مباراة، وتعادل في 4 وخسر مثلها.

فيما يدخل فريق النجوم اللقاء في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، إذ خاض النجوم 30 مباراة بالبطولة فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 15 لقاءً آخر ليصبح أكثر الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري المظاليم.

ويخشى الفريق الأحمر مفاجآت الفرق الصغيرة، خاصة وأن النجوم كان أول فريق يلحق هزيمة بنادي الزمالك في الموسم الجاري، بعد أن فاز النجوم على أبناء القلعة البيضاء في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

يفقد الأهلي في لقاء الليلة ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يتواصل غياب أكثر من لاعب مصاب يأتي في مقدمتهم سعد سمير وكريم نيدفيد، ويعول مارتن لاسارتي على نجوم الفريق أمثال علي معلول، عمرو السولية، وليد أزارو، رمضان صبحي، أحمد فتحي، حمدي فتحي ووليد سليمان العائد من إصابة طويلة بعدما شارك في لقاء طلائع الجيش الأخير لبضع دقائق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والنجوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي On Sport HD والنيل للرياضة.