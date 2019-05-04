شهد، يوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية، خاصة الأهلي والزمالك.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

المنتخب يتابع إصابة محمد صلاح

تابع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومغادرته مباراة نيوكاسل بالدوري، متأثراً بالإصابة بعد صدام مع الحارس.

وكتب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“: ”ربنا يستر“ تعليقاً على الإصابة.

كما أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـ“إرم نيوز“ أنه سيتم التواصل مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول، مضيفا: ”صلاح لاعب مهم وجماهير مصر تتابعه لحظة بلحظة في كل مبارياته، وندعو الله أن يكون بخير بعد الإصابة القوية“.

الأهلي ينقلب على الشركة الراعية

انقلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الشركة الراعية بعد أن تأخرت مستحقات الرعاية والبث، وأصدر مجلس الأهلي بياناً رسمياً أعلن خلاله منع شركة بريزنتيشن من دخول المباريات بداية من لقاء سموحة بالدوري في خطوة تصعيدية ضد الراعي.

وقرر المجلس تعيين الإسباني خافيير فرانسيسكون مديراً فنياً لفريق كرة اليد خلفاً للسلوفيني نيكولا ماركوفيتش، كما أرجأ مجلس الإدارة حسم مصير محمد مرجان، المدير التنفيذي ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي.

الأهلي يعلن قائمته لمواجهة النجوم

أعلن الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي قائمه لخوض مباراة النجوم، غداً الأحد، في الدوري المصري.

وضمت القائمة 20 لاعباً هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي لحراسة المرمى، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد فتحي والتونسي علي معلول للدفاع، وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان والأنجولي جيرالدو وحسين الشحات ورمضان صبحي للوسط، والمغربي وليد أزارو وصلاح محسن والنيجيري جونيور أجاي للهجوم.

وخرج من القائمة عمرو جمال وأحمد علاء وسعد سمير وكريم نيدفيد ومروان محسن للإصابة، وأحمد حمودي وأحمد الشيخ ومحمد شريف وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد نجيب وحسام عاشور ومحمود وحيد وباسم علي لأسباب فنية.

الزمالك يستعيد دوري السلة بعد غياب

استعاد فريق الزمالك لقب دوري السلة المصري بعد غياب طويل دام 12 عاماً كاملة عقب تغلبه على الجزيرة بنتيجة 87-66 في المباراة الفاصلة، يوم السبت.

وحرص محمود عبد الرازق ”شيكابالا“، صانع ألعاب الزمالك السابق على دعم فريق السلة وأيضاً عبد الواحد السيد حارس المرمى الأسبق، وأحمد الميرغني لاعب الوسط الأسبق.

الزمالك جاهز لمواجهة النجم الساحلي

أعلن فريق الزمالك جاهزيته لخوض لقاء النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب سوسة غداً الأحد، بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف.

وأعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن ثقته في قدرة الفريق على عبور عقبة النجم، مؤكداً أن المباراة قوية أمام فريق مميز ويضم لاعبين جيدين.

وأضاف: ”مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحقيق هدف واحد وهو التأهل للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية، وهناك حالة من التركيز لدى الجميع رغم الغيابات المؤثرة أمثال فرجاني ساسي، خالد بوطيب وحازم إمام“.

وأضاف المدير الفني للزمالك، الفرنسي لومير مدرب النجم يتمتع بخبرة كبيرة ورصيد من البطولات، ونحترم المنافس، لكننا جئنا إلى تونس من أجل التأهل للمباراة النهائية وقادرين على تحقيق ذلك.

الإسماعيلي يستبعد صادق والمحمدي أمام الاتحاد

استبعد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، بقيادة محمود جابر الثنائي محمد صادق وباهر المحمدي لعدم الجاهزية من مباراة الاتحاد الأحد، في ربع نهائي كأس مصر بجانب محمد مجدي مدافع الفريق للإيقاف.

وأعلن الجهاز الفني قائمة الفريق، وضمت محمد فوزي ومحمد مجدي لحراسة المرمى، ومحمود متولي ومحمد هاشم وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن وطارق طه والغاني ريتشارد بافور للدفاع، ومحمود عبد العاطي دونجا وعماد حمدي وإبراهيم عبد الخالق ومحمد الضرف ووجيه عبد الحكيم للوسط، ومحمد الشامي وعبد الرحمن مجدي وكريم بامبو ومحمد بيومي والتنزاني يحيى زايد والناميبي بينسون شيلونغو والنيجيري أوداه مارشال للهجوم.

وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد، لـ“إرم نيوز“ أن الفريق جاهز لخوض مباراة الإسماعيلي، موضحاً أن خالد قمر مهاجم الفريق تخلص من إصابته التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وأوضح أن الفريق يسعى للذهاب بعيداً في بطولة كأس مصر أملاً في المشاركة الأفريقية خلال المرحلة القادمة.

بيراميدز يستعيد تراوري أمام المصري

استعاد فريق بيراميدز خدمات لاعبه البوركيني إريك تراوري صانع ألعاب الفريق، وضمه للقائمة التي تخوض لقاء المصري البورسعيدي الأحد، في الدوري باستاد الجيش الثالث بالسويس.

وعقد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق، جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع المقاصة.