شهد اليوم الجمعة 3 مايو 2019 عدة أحداث مهمة في الوسط الكروي المصري مع اقتراب موعد مباراة الزمالك ضد مضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقررة يوم الأحد المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

الزمالك يخوض مرانه في سوسة بمؤازرة ساسي

خاض فريق الزمالك مرانه الأول في مدينة سوسة التونسية استعداداً لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية، وحرص السويسري كريستيان غروس المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم بالتركيز وتحقيق الفوز على الفريق التونسي أو التعادل للتأهل لنهائي البطولة بعدما حقق الزمالك فوزاً مهماً في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وحرص التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصاب على مؤازرة فريقه والحضور إلى فندق الإقامة كما أنه حضر مران الفريق مبدياً ثقته التامة في قدرات زملاءه على عبور عقبة النجم الساحلي والتأهل في الكونفدرالية.. وأشار إلى أنه سيعود قريباً للملاعب موجهاً الشكر لمرتضى منصور رئيس الزمالك بعد أن وافق على علاجه في تونس وسانده بأكثر من اتصال هاتفي.

وأعلن نادي النجم الساحلي أسعار تذاكر المباراة والتي تبدأ بـ10 دنانير فقط كما أعلن النادي التونسي في بيان رسمي أنه ليس مسموحاً بدخول من أهم أقل من 18 سنة لملعب سوسة.

الأهلي يفقد مروان محسن أمام النجوم

تأكد غياب اللاعب مروان محسن مهاجم فريق الأهلي عن لقاء النجوم يوم الأحد المقبل في الدوري على ملعب بتروسبورت بينما تأكدت جاهزية الأنجولي جيرالدو الجناح الأيمن لخوض اللقاء بعد تعافيه من الإصابة عقب الصدام مع محمد بسام حارس مرمى الطلائع.

وخاض الأهلي مراناً قوياً صباح الجمعة على ملعب مختار التتش كما عقد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين من أجل المطالبة بالتركيز وعدم الاستهتار بمنافسه النجوم الأخير في جدول ترتيب الدوري.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تشييع جثمان نورا أحمد حافظ لاعبة فريق اليد التي وافتها المنية، وأدى الخطيب وأعضاء المجلس صلاة الجنازة على الفقيدة بجانب حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق والعديد من قيادات الأهلي.

بيراميدز يدرس رحيل بينافينتي

يدرس مسؤولو نادي بيراميدز رحيل اللاعب البيروفي كريستيان بينافينتي صانع ألعاب الفريق في الموسم الجديد بعد أن تلقى عرضاً أوروبياً.

وخاض الفريق مرانه على ملعب الدفاع الجوي استعداداً لمباراة المصري يوم الأحد المقبل في الدوري باستاد الجيش الثالث بالسويس.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها يوم الأحد المقبل ولن يتم تقديمها لمدة 24 ساعة.

الإسماعيلي والاتحاد يستعدان لموقعة الكأس

يخوض فريق الإسماعيلي تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر على ملعب الجبل الأخضر بقيادة محمود جابر المدرب المؤقت بعد أن غادر البلجيكي سيدمير يانيفسكي المدير الفني إلى بلاده عقب فشل مفاوضات فسخ عقده بالتراضي.

وأدى الاتحاد مرانه في أحد ملاعب 6 أكتوبر استعداداً للمباراة، واشتكى خالد قمر مهاجم الفريق من الإجهاد العضلي وهو ما أدى لغيابه عن المران ولكن وليد صلاح الدين مدير الكرة أكد أن اللاعب سيكون جاهزاً للمباراة.