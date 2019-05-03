صفقة تبادلية محتملة بين النادي الأهلي والمصري.. والزمالك يقترب من محمد مجدي

تلوح في الأفق بوادر صفقة تبادلية في الموسم الجديد قد تعيد العلاقات بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي على صعيد الصفقات والانتقالات بين الناديين المتوقفة منذ أحداث مجزرة ستاد بورسعيد 2012.

وقال مصدر مسؤول في النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن الفريق الأحمر تلقى اتصالات من أحد الوكلاء المقربين من إدارة المصري يعرض على القلعة الحمراء انتقال الثنائي الفلسطيني محمود وادي وإسلام عيسى لاعبي الفريق البورسعيدي مقابل انضمام أحمد الشيخ وإسلام محارب في الموسم المقبل للمصري.

ورفض مسؤولو الأهلي إعطاء إجابة حاسمة للوكيل انتظارًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

على صعيد متصل، اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة محمد مجدي قفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز بعد أن طلب اللاعب الرحيل عن الفريق في الموسم الجديد اعتراضًا على سياسة المدرب الأرجنتيني رامون دياز معه.

وتدرس إدارة بيراميدز الموافقة على رحيل قفشة للزمالك مقابل انتقال محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى بيراميدز.

وفي نفس السياق اقترب النادي الأهلي المصري، من التعاقد مع محمد عبد العاطي، لاعب وسط وادي دجلة، بعدما حظي بإشادة مجلس إدارة القلعة الحمراء نتيجة المستوى الجيد الذي يقدمه مع فريقه.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، لـ“إرم نيوز“ أن أمير توفيق مدير التسويق بالنادي، اتفق مع اللاعب على كافة تفاصيل انضمامه للأحمر، حيث سيتم معاملته ضمن لاعبي الفئة الأولى، مثله مثل زميله محمد محمود والذي كان حلقة الوصل في إقناع اللاعب بارتداء قميص الشياطين الحمر.

وأضاف: ”كان توفيق قد فتح خطوط اتصال مع إدارة نادي وادي دجلة والذين أبدوا موافقتهم المبدئية“.

وأردف: ”لكنهم طلبوا تأجيل الحديث عن التفاصيل لحين حسم مستقبل الفريق بالاستمرار في الدوري الممتاز“.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد وضعت اللاعب ضمن اهتماماتها في الفترة القادمة، ولكن لم يتم التفاوض الرسمي مع اللاعب أو ناديه حتى الآن.