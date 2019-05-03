النادي الأهلي المصري يرفض رغبة مارتن لاسارتي

استقر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على رحيل الأنغولي جيرالدو، الجناح الهجومي في الفريق، في نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة، من أجل التعاقد مع صفقة أفريقية جديدة.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الخطيب المسؤول عن ملف كرة القدم في الأهلي، قرر رحيل جيرالدو على سبيل الإعارة، خاصة أنه ظهر بمستوى متواضع، منذ انضمامه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير الماضي، ولم يقدم الإضافة المنتظرة منه“.

وأضاف المصدر: ”تجاهل الخطيب رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في استمرار اللاعب، خاصة أن الجهاز الفني بالكامل سيرحل في نهاية الموسم الحالي، ويتم حاليًا تجهيز جهاز فني جديد سيتم الإعلان عنه فور نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري“.

وتابع المصدر: ”الخطيب بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي، يعقدان جلسات مستمرة لبحث مستقبل الفريق والصفقات الجديدة وأسماء الراحلين، واستقرّا على التعاقد مع صفقتين من الخارج في مركزي قلب الهجوم وخط الوسط المدافع، على أن يرحل المغربي وليد أزارو بشكل نهائي والأنغولي جيرالدو على سبيل الإعارة، مع استمرار النيجيري أجاي رغم تراجع مستواه مؤخرًا خاصة أن له رصيد كبير في النادي، والتونسي علي معلول أفضل لاعبي الفريق في الموسم الحالي.

من جانب آخر، استقر النادي الأهلي على عودة عمار حمدي المعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري، عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد أن قدّم مستوًى جيدًا مع الفريق السكندري هذا الموسم.

وجاءت رغبة الأهلي في عودة عمار حمدي، لتدعيم مركز صانع الألعاب، في ظل رغبة ناصر ماهر بالرحيل في نهاية الموسم الحالي، بعد أن بات حبيس دكة البدلاء، بعد أن نجح صالح جمعة في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق.

ونجح عمار حمدي في تقديم موسم مميز جدًا مع الاتحاد، وانضم لقائمة منتخب مصر في الفترة الأخيرة، ومرشح بقوة للانضمام إلى قائمة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا القادمة.