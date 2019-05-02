أسدل الستار يوم الخميس، على العديد من الأحداث المهمة في الوسط الكروي المصري في ظل صراع المنافسة الشرس على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

الأهلي يعلن الحداد على وفاة لاعبة اليد

أعلن النادي الأهلي المصري الحداد على وفاة لاعبة اليد الصاعدة نور كمال إثر أزمة قلبية.

مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وحفيدة مدير النادي الأسبق، وترتبط بقرابة بحسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق.

الأهلي يؤجل عودة غالي.. ويطمئن على جيرالدو

أرجأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عودة حسام غالي لمنصب مدير الكرة بعد أن تزايدت المطالبات برحيل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الحالي بعد نهاية الموسم لكثرة المشاكل مع نجوم الفريق.

كما اطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على جاهزية الأنجولي جيرالدو دا كوستا، صانع ألعاب الفريق بعد اصطدامه بحارس مرمى الطلائع محمد بسام.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي إصابة مروان محسن مهاجم الفريق برشح في الركبة يهدد لحاقه بلقاء النجوم، كما تأكدت جاهزية حسام عاشور لاعب الوسط للعودة من جديد بعد التخلص من الإصابة في العضلة الضامة.

الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل موقعة سوسة

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صرف مكافآت المباريات الماضية وتحفيز اللاعبين لتخطي عقبة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في ملعب سوسة.

وخاض الفريق تدريباته على ملعبه استعداداً لمواجهة النجم الساحلي، كما أن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تونس، عقد اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم بالروح القتالية وتعزيز الفوز بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

تعديل موعد مباراة الأهلي والنجوم

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الأهلي والنجوم ببطولة الدوري يوم الأحد المقبل، وتقديمه لمدة 75 دقيقة لإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة لقاء الزمالك والنجم الساحلي التونسي في نصف إياب نهائي الكونفدرالية.

وقررت اللجنة إقامة لقاء الإسماعيلي والاتحاد في كأس مصر بدون جمهور، كما تجرى محاولات لتقديم مباراة بيراميدز والمصري بالدوري لمدة 24 ساعة لتقام السبت بدلاً من الأحد.

بيراميدز يقترب من حسم صفقة هداف الدوري

اقترب بيراميدز من حسم صفقة أحمد علي هداف الدوري ومهاجم المقاولون العرب مقابل 40 مليون جنيه بعد تألقه مؤخراً.

واحتفل بيراميدز بعيد ميلاد أحمد حسن، المشرف على الكرة بالنادي على هامش مران اليوم.