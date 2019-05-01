أهداف مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. 1/2 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي بهدف في شباك نظيره طلائع الجيش، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

وأحرز أزارو هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول من انفراد تام بالمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني نجح طلائع الجيش في إدراك التعادل عن طريق إسلام جمال من ركلة جزاء حصل عليها الفريق العسكري.

ونجح علي معلول في إحراز الهدف الثاني للأهلي عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار من أجل الضغط بشكل كبير على بيراميدز، صاحب الصدارة بـ64 نقطة، إلى جانب توسيع الفارق مع الزمالك، الذي يحتل المركز الثالث بـ60 نقطة.

ويدخل فريق طلائع الجيش مباراة الليلة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في جدول المسابقة المحلية، لا سيما بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد في آخر ظهور بالدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا، ويغيب عن الطلائع أمام الأهلي عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائي محمد رزق وعموري بعد انتهاء الإيقاف.