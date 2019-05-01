الموعد والقنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المكس بالإسكندرية في المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار، من أجل الضغط بشكل كبير على بيراميدز، صاحب الصدارة بـ64 نقطة، إلى جانب توسيع الفارق مع الزمالك، الذي يحتل المركز الثالث بـ60 نقطة.

ويدخل فريق طلائع الجيش مباراة الليلة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجايبة تعزز من موقف الفريق في جدول المسابقة المحلية، لا سيما بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد في آخر ظهور بالدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا، ويغيب عن الطلائع أمام الأهلي عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائي محمد رزق وعموري بعد انتهاء الإيقاف.

موعد مباراة الأهلي والطلائع

وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساء بدلاً من 8.15 بتوقيت القاهرة، 7:45 بتوقيت السعودية، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تقام فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.