بيراميدز يحرم النادي الأهلي المصري من 3 صفقات.. وصدام بين صلاح محسن ولاسارتي

وجه مسؤولو بيراميدز ضربة قوية للنادي الأهلي المصري في سباق التعاقدات الجديدة بعد التوصل لاتفاق نهائي لضم 3 صفقات كانت على أعتاب القلعة الحمراء.

وأكد محمد عادل فتحي، المشرف على نادي المقاولون لـ“إرم نيوز“، أن طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق، أصبح على أعتاب نادي بيراميدز مقابل 7 ملايين دولار بعد مفاوضات متقدمة، موضحًا أن الأهلي حاول التوصل لاتفاق مع اللاعب في يناير الماضي، وأيضًا في الفترة الأخيرة ولكن بيراميدز الأقرب لضم اللاعب.

وحسم بيراميدز -أيضًا- صفقة محمود متولي، مدافع الإسماعيلي، الذي اقترب من نهاية عقده مع الدراويش بخلاف إمام عاشور، صانع ألعاب حرس الحدود، بعد أن كان الثنائي على رادار الأهلي بقوة في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد متصل، نشب صدام جديد بين محمود الخطيب، رئيس النادي، ونائبه العامري فاروق، بسبب استقرار بيبو على تجديد الثقة في المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، في الموسم الجديد وإجراء تعديلات في الجهاز المعاون بتعيين عادل عبدالرحمن مدربًا عامًّا وأحمد بلال مدربًا مساعدًا.

وطلب العامري من رئيس الأهلي تغييرات جذرية في ملف كرة القدم وإعادة لجنة الكرة أو تعيين مدير لقطاع الكرة يكون صاحب خبرات والاستغناء عن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وتعيين حسام غالي بجانب الاستعانة بمحمد يوسف لخبراته في منصب المدرب العام ومعه عادل مصطفى مع تعيين مدرب أجنبي جديد.

موقف أزارو وأحداد من التجنيد الإجباري

إلى ذلك، اشتعلت أزمة جديدة في صفوف الفريق، بين لاسارتي، والمهاجم صلاح محسن، بسبب تجميد الأخير على دكة البدلاء.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”صلاح محسن يرى أنه يتعرض لظلم كبير من قبل مارتن لاسارتي، إذ يرفض منحه فرصة حقيقية، منذ توليه مهمة تدريب الفريق في منتصف الموسم الحالي“.

وأَضاف المصدر: ”صلاح أبلغ مدربه أنه لن يصمت مجددًا على تجميده على الدكة لصالح المغربي وليد أزارو، خاصة أن الأخير يقدم مستوى متواضعًا للغاية، ويهدر العديد من الفرص السهلة في كل لقاء“.

وتابع: ”صلاح طلب من لاسارتي أن يشارك في المباريات المقبلة بشكل أساسي وأن يحصل علي فرصة كاملة مع الفريق، خاصة أنه مهدد بعدم الانضمام لقائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، في حالة استمرار جلوسة على دكة الأهلي والمشاركة في دقائق قليلة كل بضع مباريات“.

وأردف المصدر: ”ومن جانبه تمسك مروان محسن مهاجم الأهلي، بالعودة للتشكيل الأساسي للفريق فور عودته من الإصابة، حتى يضمن فرصته في الانضمام لقائمة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا، وأكد أنه المهاجم الأكثر إحرازًا للأهداف هذا الموسم ولن يسمح بتجميده على الدكة“.

ومن جانب آخر، كشف النادي الأهلي موقف المغربي وليد أزارو من قانون التجنيد الإجباري الذي تم تطبيقه في المغرب خلال العام الحالي.

وقررت المغرب عودة التجنيد الإجباري في المملكة، للشباب ما بين 19 و25 عامًا، وهو ما ينطبق على وليد أزارو مهاجم الأهلي الذي يبلغ من العمر 23 عامًا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: “ قانون التجنيد الإجباري لن يتم تطبيقه على وليد أزارو مهاجم الفريق وحميد أحداد، لاعب الزمالك، إذ تم استثناء اللاعبين المغاربة المحترفين في الخارج، وسيتم تطبيقه فقط علي لاعبي الدوري المحلي“.