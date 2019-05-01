نادي الزمالك يتقدم بتظلم لـ“كاف“ لرفع الإيقاف عن مرتضى منصور من أجل نهائي الكونفدرالية

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، بتظلم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، لرفع الإيقاف عن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل حضور المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية، حال تأهل الفريق لهذا الدور.

وقال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية: ”اتحاد الكرة أرسل تظلم الزمالك للكاف، حتى يتم رفع الإيقاف عن مرتضى لكي يحضر نهائي الكونفدرالية، لأنه من الصعب أن يتم حرمانه من حضور المباراة النهائية“.

وكان ”كاف“ قرر إيقاف رئيس الزمالك، بسبب الهجوم على عمرو فهمي المدير التنفيذي السابق، والتهديد بإشعال مقر الجبلاية.

ومن جانب أخر، قال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: ”قررنا سفر الفريق الأول إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلي، بطائرة خاصة من أجل منح اللاعبين مزيدًا من الراحة، حتى يستطيعوا تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لنهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي“.

وأضاف: ”كما نعمل حاليًّا من أجل حضور 10 آلاف مشجع لمران الفريق الأخير قبل السفر إلى تونس، من أجل منح اللاعبين شحنة معنوية كبيرة قبل اللقاء الهام أمام النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في إياب نصف نهائي البطولة“.

وواصل: ”سعيد بعودة حازم إمام وخالد بوطيب للفريق بعد التخلص من الإصابة قبل مواجهة النجم الساحلي“.

وتابع: ”عرضت على جروس أن أتولى مهمة المدرب العام في الفريق، ووافق، وقلت له مازحًا أي أمور فنية أتحدث معك فيها افعل عكسها، السويسري مدرب كبير واستمراره مع الزمالك أمر مهم“.

وأردف: ”شوبير كان يرفض تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي، ولكن أعضاء اتحاد الكرة أجبروه على الموافقة على تأجيل اللقاء، وما قاله عن موافقته من البداية غير صحيح“.

وأكمل: ”المعلق طارق الأدور قال إن الأهلي هو الأقرب للدوري وهذا غير صحيح، لو فاز الزمالك بجميع مبارياته المقبلة، سيتوج بالبطولة دون النظر لنتائج الأهلي“.