مرتضى منصور يهاجم جروس بعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي: تدخلت لمشاركة ”كهربا“ ولا يستمع لأي نصائح (فيديو)

أطلق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تصريحات هجومية جديدة ضد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، رغم فوز الأبيض على النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، بهدف نظيف، مساء الأحد، في ملعب ”برج العرب“ بالإسكندرية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”جروس لا يستمع لأي نصائح، كان يريد استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من مباراة النجم الساحلي وأخبرنى أنه لن يستعين به في القائمة، حتى أحضرت اللاعب أمامه وجعلته يقبل رأسه، وشارك بالمباراة وأحرز الهدف“.

وأضاف: ”وصلت لمرحلة صعبة مع المدير الفني السويسري، لا وقت لدينا للهزار، لا أريد من أحد أن يقول له عن تشكيل لأنه سيضع بعكسه تمامًا، وهذه أصبحت عادته“.

وتابع: ”جروس كان رافضًا لفكرة التعاقد مع فرجاني ساسي، وأنا من أصر على ضمه وبعد ذلك الجميع أدرك أنني كنت على حق“.

وانتقل رئيس الزمالك من الهجوم على جروس، إلى توجيه رسالة لـ4 لاعبين في الفريق لم يذكر أسماءهم، حيث قال: ”أقول لأربعة لاعبين أنكم ستخضعون للراحة في الفترة المقبلة، سواء بقرار من جروس أو من الإدارة، لن أقول أسماء لكنني لن ألعب كل مباراة بسبعة لاعبين فقط، 4 لاعبين (شايفين نفسهم) سيتم استبعادهم سواء بقرار إداري أو فني“.

وشدد: ”لا يصح ما حدث مع أيمن حفني، فهو لاعب أكبر من أن يقوم بعمليات الإحماء ثم يعود للجلوس من جديد على مقاعد البدلاء“.

وأردف: ”سننظم رحلة لجماهير الزمالك التي ترغب في السفر الى تونس وسنعلن عنها بغد غدٍ“.

وكان الزمالك فاز على نظيره النجم الساحلي بهدف دون رد سجله كهربا في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، كما سيحل عليه ضيفًا في الإياب في الخامس من مايو المقبل.

يذكر أن مرتضى منصور دائم الهجوم على الأجهزة الفنية التي تتولى مهمة تدريب الزمالك تباعًا، وهذا الصدام ليس هو الأول بينه وبين المدير الفني السويسري، الذي دارت حوله أنباء أخيرًا، بنيته عدم التجديد مع الأبيض، والعودة إلى الدوري السعودي.