ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع مصر المقاصة (صورة)

تعادل نادي بيراميدز مع نظيره مصر المقاصة في الدوري المصري بهدف لكل فريق، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 31 من المسابقة.

وكان بيراميدز يخطط للفوز على المقاصة من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري المصري بفارق 6 نقاط ولو بصفة مؤقتة، إلا أن المقاصة نجح بخطف نقطة منه بالتعادل.

وفرط بيراميدز في تقدمه عبر عبد الله السعيد في الدقيقة 29 من متابعة أمام المرمى لتمريرة السوري عمر خربين العرضية، واستقبل هدفًا مشابهًا بعد أن تعاون الغاني جون أنطوي، وميدو جابر، ثنائي الأهلي السابق، بهز الشباك في الدقيقة 86.

1- بيراميدز في المركز الأول برصيد 64 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 10 لقاءات، وهُزم في مباراتين.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وهُزم في 4 مباريات.

3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات، وهُزم في 3 مباريات.

4- المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 13 لقاء، وهُزم في 5 مباريات.

5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، بعدما حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وهُزم في 11 مباراة.