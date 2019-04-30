حقيقة مفاوضات بيراميدز مع عموري وعمر السومة (فيديو)

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن نادي بيراميدز لم يتفاوض مع الثنائي عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي أو عموري لاعب الهلال.

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية عن اقتراب الثنائي من التوقيع لبيراميدز.

وأشار شلبي إلى أن مصادر من بيراميدز أكدت عدم وجود أي نية للتعاقد مع الثنائي، في الوقت الذي يرصد فيه بيراميدز ميزانية كبيرة لصفقات الفريق الموسم المقبل.

وأكد شلبي أن بيراميدز ينوي ضم لاعب بميزانية ضخمة حال تأهل الفريق لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

إلى ذلك، فتح نادي بيراميدز خزائنه لضم ثنائي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب فريق قاسم باشا التركي، وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكلف تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، المدير التنفيذي محمد العاصي بالتحدث مع الثنائي لمعرفة مطالبهما المالية للعودة للدوري المصري من بوابة بيراميدز الذي يستعد للظهور بالبطولات الأفريقية للمرة الأولى.

وقال أحمد حسن، المشرف على فريق بيراميدز لإرم نيوز، إنه سيتم الترتيب لتدعيمات قوية في الموسم المقبل مع ضمان الظهور الأفريقي، مؤكداً أن آل الشيخ يشرف بنفسه على ملف الصفقات الجديدة.

وأوضح حسن أن بيراميدز يسعى لحصد لقب الدوري المصري، ولكن في النهاية حقق هدفه المطلوب وهو ضمان المشاركة بالبطولات الأفريقية الموسم المقبل.

ورفض تريزيجيه وحجازي في وقت سابق العودة للدوري المصري خلال شهر يناير الماضي بعد مفاوضات مكثفة من النادي الأهلي فريقهما الأسبق.

على صعيد متصل، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فكرة عودة حسام غالي قائد الفريق الأسبق لتولي منصب مدير الكرة خلفًا لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الحالي الذي يتمسك به رئيس القلعة الحمراء.

واقترح العامري فاروق نائب رئيس النادي عودة غالي لقربه من لاعبي الفريق وقدرته على احتواء بعض المشاكل، ولكن الخطيب تمسك ببقاء عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.