جروس يرحل عن نادي الزمالك قبل بطولة الأمم الأفريقية

قال الإعلامي المصري هاني حتحوت إن المدرب السويسري كريستيان جروس سيرحل عن نادي الزمالك بعد انتهاء كأس الكونفدرالية الأفريقية حال تأهل الفريق للمباراة النهائية.

وخاض الزمالك مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، وتفوق بهدف على النجم الساحلي، وسيخوض مباراة الإياب في سوسة الأحد المقبل.

وقال حتحوت إن جروس لن يستمر مع الزمالك، وإنه على أقصى تقدير سيستمر حتى نهاية مشوار الفريق في الكونفدرالية، وخوض مباريات البطولة المحلية إلى ما قبل كأس الأمم الأفريقية.

وتابع: ”بعد ذلك سيتم إسناد الفريق لمدرب مصري يستغل أمم أفريقيا لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري وكأس مصر، والاسم الأقرب هو خالد جلال“.

وأشار حتحوت إلى أن هذه رغبة الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

في سياق مختلف، فتح نادي بيراميدز خزائنه لضم ثنائي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب فريق قاسم باشا التركي، وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكلف تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، المدير التنفيذي محمد العاصي، التحدث مع الثنائي لمعرفة مطالبهما المالية للعودة للدوري المصري من بوابة بيراميدز الذي يستعد للظهور بالبطولات الأفريقية لأول مرة.

وقال أحمد حسن، المشرف على فريق بيراميدز لـ“ إرم نيوز“ إنه سيتم الترتيب لتدعيمات قوية في الموسم المقبل مع ضمان الظهور الأفريقي، مؤكدًا أن آل الشيخ يشرف بنفسه على ملف الصفقات الجديدة.

وأوضح حسن أن بيراميدز يسعى لحصد لقب الدوري المصري ولكنه في النهاية حقق هدفه المطلوب وهو ضمان المشاركة بالبطولات الأفريقية بالموسم المقبل.

ورفض تريزيجيه وحجازي في وقت سابق العودة للدوري المصري خلال شهر يناير الماضي بعد مفاوضات مكثفة من النادي الأهلي، فريقهما الأسبق.

على صعيد متصل، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فكرة عودة حسام غالي قائد الفريق الأسبق لتولي منصب مدير الكرة خلفًا لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الحالي الذي يتمسك به رئيس القلعة الحمراء.

واقترح العامري فاروق نائب رئيس النادي عودة غالي لقربه من لاعبي الفريق وقدرته على احتواء بعض المشاكل، ولكن الخطيب تمسك ببقاء عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.