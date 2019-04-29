نادي الزمالك أم النجم الساحلي.. من يحسم بطاقة التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية؟

يستعد ناديا الزمالك والنجم الساحلي لخوض لقاء الإياب في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد سجله محمود عبدالمنعم كهربا، مساء أمس.

وبتلك النتيجة يتأجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية للأسبوع المقبل، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يكون فيها الحسم بتونس خلال مواجهات الفريقين بالأدوار الإقصائية، إذ سبق أن تقابلا في تلك الأدوار مرتين عام 1999، و2015 وفي كل مرة كانت القاهرة تحتضن لقاء الحسم.

وتعد فرص الفريقين كبيرة خاصة أن الفوز بهدف مقابل لا شيء من النتائج المعلقة، ولا يمكن الحسم بصاحب بطاقة التأهل للنهائي، وفي هذا الإطار حرصت ”إرم نيوز“ على استطلاع آراء خبراء اللعبة بشأن فرص كلا الفريقين في الفوز.

أيمن يونس: اللعب بطريقة متوازنة طريق الزمالك للنهائي

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق والمحلل الكروي، أن مباراة العودة ستكون صعبة للغاية، حيث فرط المدير الفني غروس في فوز مريح بعدما أدار الشوط الثاني بشكل غير جيد عكس الشوط الأول الذي أداره بطريقة جيدة جدًا.

وعن لقاء العودة قال لـ“إرم نيوز“، إن الزمالك تكمن حظوظه في التماسك واللعب بطريقة متوازنة تمكنه من تشكيل خطورة على مرمى النجم الساحلي، بينما تكمن خطورة الأخير في عاملي الأرض والجمهور وهم يعرفون كيف يستغلونهما بشكل أكثر من رائع.

أبورجيلة: خطف هدف مبكر

قال محمود أبورجيلة، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، والذي سبق أن واجه النجم الساحلي في الدور ذاته مع نادي الزمالك في كأس الاتحاد الأفريقي عام 1999، إن الأبيض تراجع بشكل كبير للدفاع في الشوط الثاني ولكن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي سيكون في صالح الفريق الأبيض، من أجل الحصول على راحة قبل موقعة الحسم يوم الأحد المقبل؛ ما يعطي الفرصة للاعبين للاستشفاء البدني.

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن الزمالك يحتاج لهدف واحد فقط في لقاء العودة خاصة في ربع الساعة الأول من أجل قتل المباراة مبكراً وتصدير اليأس والإحباط للاعبي النجم الساحلي، الذي سيكون له شكل آخر في لقاء العودة خاصة مع إعطاء الحرية للظهيرين ولاعبي خط الوسط واللذين يعدان مصدر قوة.

تامر عبدالحميد: ورقة الزمالك الرابحة

وقال تامر عبدالحميد، نجم الزمالك الأسبق، إن غروس ارتكب العديد من الأخطاء في لقاء الذهاب وعلى رأسها تغيير محمود كهربا وتأخر تغيير يوسف أوباما، الذي وضح عليه الإجهاد الشديد، ولكن عليه أن يرتب أوراقه سريعاً قبل لقاء الحسم في تونس، وعلى رأسها الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن واستحضار طريقة اللعب أمام حسنية أغادير في لقاء الذهاب بالمغرب دور الثمانية في البطولة.

وتابع لـ“إرم نيوز“، أنه لا أزمة في اللجوء للدفاع إذا ما استدعى الأمر ذلك للخروج بأفضل نتيجة أمام النجم الساحلي الذي يملك فريقاً جيدًا بحانب عاملي الأرض، والجمهور المتحمس جدًّا وهما بلا شك يشكلان قوة كبيرة لصالح النجم.

الزمالك واجه الفرق التونسية 12 مرة قبل لقاء النجم الساحلي، ولم يخسر أي مرة على ملعبه، فاز 9 مرات وتعادل 3 مرات.

ونجح الزمالك في تحقيق انتصاره الثالث في تاريخه على النجم الساحلي من 7 مواجهات. لم يخسر في مصر ولكنه دائمًا ما كان يعاني في الأراضي التونسية.