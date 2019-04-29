شهد الإثنين، بعض الأحداث المهمة على مستوى الكرة المصرية بعد إعلان اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عن أسعار تذاكر مباريات البطولة القارية التي تستضيها مصر في يونيو المقبل.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

أسعار تذاكر أمم أفريقيا تشعل الشارع المصري

أثارت أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية غضبًا واسعًا في الشارع المصري بعد أن وصلت سعر تذكرة الدرجة الثالثة في مصر إلى 200 جنيه (11.65 دولار أمريكي).

وعبر العديد من النجوم السابقين عن غضبهم؛ بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة، بما لا يتناسب مع الجماهير العادية، وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، الذي كتب عبر تويتر وعبر عن صدمته من سعر تذكرة الدرجة الثالثة وطالب وزير الرياضة بالتدخل لإنقاذ الموقف.

وأكد هيثم فاروق، نجم فينورد الهولندي الأسبق، أيضًا عبر تويتر أن الأسعار لا تناسب الجماهير العادية، مطالباً بإعادة النظر في هذا الملف.

وأكد محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لشبكة ”إرم نيوز“ أن الاختيار جاء بعد دراسة وافية ومتكاملة لمسألة الأسعار وسعة الاستادات والزحف الجماهيري المتوقع، موضحًا أن المباريات ستشهد خدمات عديدة للجماهير.

وأعلن فرج عامر، عضو مجلس النواب ورئيس نادي سموحة، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمعرفة أسباب المبالغة في أسعار تذاكر أمم أفريقيا.

الأهلي يستعيد القوة الضاربة

استعاد فريق الأهلي جزءاً كبيراً من قوته الضاربة قبل لقاء طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري مساء الأربعاء المقبل، بعد أن شارك في المران الجماعي شريف إكرامي حارس المرمى وإسلام محارب ومحمد هاني لتتأكد جاهزيتهم.

وعقد الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، جلسة مع لاعبه رمضان صبحي طالبه باستغلال الفرص التي تصل إليه، كما عقد جلسة مع لاعبي الفريق في خط الهجوم لعلاج مشكلة الفرص الضائعة.

مرتضى يهاجم غروس مجددًا

تجددت أزمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع المدير الفني، السويسري كريستيان غروس، بعد أن هاجمه بضراوة رغم الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب مرتضى منصور مدربه بمنح الفرصة لبعض البدلاء الذين لا يشاركون باستمرار مثل محمد حسن لاعب الوسط المدافع بخلاف إراحة بعض اللاعبين، كما أبدى استياءه من معاملة المدرب لصانع الألعاب أيمن حفني.

ووعد الزمالك بصرف مكافآت مالية للاعبيه حال عبور عقبة النجم الساحلي التونسي والتأهل لنهائي البطولة القارية.

أفشة يعود لحسابات بيراميدز

عاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز إلى حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد أن استبعده في آخر 5 مباريات، ووعد دياز بمنح الفرصة للاعب الموهوب في خط الوسط.

وطالب دياز لاعبه بالتركيز في لقاء المقاصة مساء الثلاثاء بالدوري، بينما استبعد الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة جمال عمر الحارس أحمد عادل للإصابة ومحمد توني لاعب الوسط للإيقاف بجانب صلاح ريكو لأسباب فنية.

الإسماعيلي يحيل يانيفسكي للتحقيق

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، إحالة المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي إلى التحقيق وإيقافه لعدم قيادته التدريبات.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة صبري المنياوي مدير الكرة عودة كريم بامبو لقائمة الفريق في لقاء حرس الحدود بعد انتهاء أزمة تجميده نظراً لرفضه تجديد عقده.

تصاعد أزمة توني سيلفا في الاتحاد

تصاعدت أزمة اللاعب توني سيلفا صانع ألعاب الاتحاد السكندري بعد تغريمه من جانب الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، وتقرر إحالته للتحقيق.

وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، منع جميع أعضاء الجهاز الفني من الإدلاء بتصريحات إعلامية