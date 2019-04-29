أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 تثير ضجة في مصر

أثارت أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 ضجة في الأوساط الإعلامية والجماهيرية بعد دقائق من إعلان اللجنة المنظمة للبطولة بشكل رسمي عن أسعار تذاكر المنافسات التي تبدأ في يونيو المقبل.

وبحسب بيان اللجنة المنظمة فإن أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر، للدرجة الثالثة ستكون 200 جنيه، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية.

و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

فيما سعرت اللجنة تذاكر بقية مباريات البطولة بـ100 جنيه للدرجة الثالثة و300 للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.

وقالت اللجنة المنظمة إن التذكرة الواحدة يمكن للمشجع أن يشاهد بها مباراتين في نفس اليوم، بعيدًا عن مباريات منتخب مصر.



وباع ناديا الأهلي والزمالك تذاكر الدرجة الثالثة بـ 10 جنيهات فقط خلال آخر مبارتين أفريقيتن.

وعلقت الصحافية ريهام حمدي :“أسعار تذاكر ماتشات كأس الأمم في متناول تجار المخدرات ويقولك بنستهدف حضور شريحة كبيرة وعايزين الجماهير ترجع“.

”الأسر هي الشريحة الأكبر اللي بتحضر ماتشات المنتخب لما تكون الدرجة التالتة التذكرة بـ 200 جنيه وعندنا أسرة من 4 أفراد يعني 800 جنيه طب ما أنا أوفرهم أدفع بيهم فاتورة كهربا ولا ميه ولا أجيب بيهم أكل لبيتي أولى“.

”احرم بقى الأسر والعائلات دي من متعة هما مستنيينها وماصدقوا حاجه زي دي تتعمل في بلدهم“.

وعلق علي البربري :“الناس مستغربة من ارتفاع اسعار تذاكر امم افريقيا اسالوهم عدد الدعوات المجانية التي سوف تباع سوق سودة كل ماتش لمنتخب مصر كم دعوة مجانية وهتوزع علي مين بيعوضوها في التذاكر المباعة“

وغردت الصحافية نرمين ماهر:“انا لو شديت كرسي في القهوة وقعدت اتفرج على أمم افريقيا المشاريب اللي هطلبها هتكون ارخص من اسعار التذاكر اللي اتحددت“.

وعلق الصحافي وليد الحديدي: ”في كل بطولات العالم بيتم تحديد سعر قليل لتذاكر أهل البلد لضمان حضور جماهيري كبير وكمان لتمييزهم باعتبارهم البلد المضيف“.

”الأسعار دي غالية جدا على المصريين، وأتوقع نتيجتها هتكون #مدرجات_خالية في المباريات اللي #مصر مش طرف فيها، وحضور لطبقات معينة لمباريات مصر بعيدا عن جمهور الكورة الحقيقي“.

وغرد دكتور محمد أشرف :“١٠٠ جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة في ماتشات غير ماتشات مصر في بطولة أفريقيا حد يقولهم بنين وبوروندي وتنزانيا هيلعبوا مش ألمانيا والبرازيل“.