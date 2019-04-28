مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب وأحمد شوبير.. ويصرح: الدولة تساند الأهلي ”وكر الإخوان“ (فيديو)

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا جديدًا على محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وأحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مؤكدًا أن الدولة تساند القلعة الحمراء على حساب الفريق الأبيض.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”هناك إعلام فاسد يحارب نادي الزمالك في الفترة الحالية، لصالح الأهلي، وهناك إعلاميون يظهرون على قناة أون سبورت التي أؤكد أنها (أون الأهلي) وليست أون سبورت، من أجل إسقاط الزمالك، وأؤكد لجماهير الزمالك أن شوبير هو العدو الأول لهم داخل اتحاد الكرة ويرغب في إسقاط النادي، يكره الزمالك بشكل غير طبيعي، ولن أجدد عقد الرعاية مع أي قناة يوجد بها، لو أنت تجامل الأهلي لأن ابنك مصطفى يلعب في ناديك لن يكون على حساب الزمالك، وقدمت ضده بلاغبين بسبب المكالمات الجنسية“.

وأضاف: ”لقاء الإنتاج الحربي سيؤجل غصبًا عن شوبير، إنت مين؟، الأهلي كان سيتعرض لمجزرة في تونس قبل لقاء الترجي، ودافعت عن النادي ضد تجاوزات أحد الإعلاميين التونسيين، وقمت بإذاعة لقاء الترجي والأهلي في مقر النادي“.

وأردف: ”الشركة الراعية للنادي الأهلي والتابعة للدولة، تحارب الزمالك وخصصت خطًا مخصوصًا لجماهير القلعة الحمراء، هل الزملكاوي كافر أو إسرائيلي حتى يتم تجاهله؟، لا بد أن تفوق أجهزة الدولة وتساند الزمالك نادي الوطنية، كيف يتم مساندة الأهلي الذي يضم بين صفوفه عددًا كبيرًا من أعضاء جماعة الأخوان الإرهابية؟“.

وتابع: ”محمود الخطيب حوّل الأهلي لوكر للإخوان، وأثبت ذلك هشام سليم، نجل الراحل صالح سليم، الذي كشف عن مهازل في النادي الأحمر، كما أنه يقلدني حاليًّا بعقد جلسات مع لاعبي الأهلي للرفع من روحهم المعنوية بعد الخسائر الأخيرة“.

وعن كريستيان جروس، مدرب الفريق، قال مرتضى: ”عقدت جلسة مع المدير الفني للفريق من أجل مناقشة تفاصيل تجديد عقده خلال الفترة الحالية، ولم يحضرها أمير مرتضى، جروس يريد البقاء في النادي لأنه يشعر بالراحة معنا“.

واختتم: ”الزمالك أفضل من النجم الساحلي، إذا كانوا حققوا الفوز على الهلال السعودي في البطولة العربية فلاعبو الزمالك انتصروا على الزعيم في السعودية“.

الزمالك يستضيف النجم الساحلي التونسي على ملعب برج العرب، مساء اليوم الأحد، لخوض مباراة الذهاب بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.