مرتضى منصور: إيهاب جلال باع مباراة المصري للأهلي.. ولا أحد يستطيع إفساد علاقتنا بتركي آل الشيخ (فيديو)

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، غضبه من رفض الأهلي تأجيل لقاء القلعة البيضاء أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري.

وكان محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، قد أكد أن ناديه يرفض تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري، خاصة أن الفريق الأحمر خاض جدول مباريات مضغوطًا وكان اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباريات له رغم أنه كان يخوض لقاء كل 3 أيام عندما كان يشارك في بطولة أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”ليس من حق الأهلي الاعتراض على تأجيل مباراة الإنتاج، لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون الزمالك، المباراة ستؤجل بنسبة 99%“.

وأَضاف مرتضى ”الأهلي عندما تعرض للإهانة والضرب في تونس دافعت عنه، وتم تأجيل أكثر من مباراة للفريق في الدوري ولم نعترض، وخرج بفضيحة أمام صن داونز في بطولة أفريقيا ولم نتدخل أو نتحدث في الأمر“.

وعن بطولة الدوري قال: ”الهزيمة أمام بيراميدز أصبحت من الماضي، لو فاز الفريق بكل مبارياته القادمة سيتوج بالدوري، إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى باع مباراته الماضية أمام الأهلي، ولكن في النهاية شيء لا يخصنا وأرفض ترديد نغمة الدوري ضاع“.

وعن مصير كريستيان غروس قال مرتضى منصور: ”ربنا يهديك يا غروس ويعدي الشهر ده على خير خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الشهر الحالي، أسجل جلساتي مع غروس بتصريح منه من أجل التاريخ، لأن فيريرا كذب وقال أشياء غير صحيحة عنّي بعدما رحل عن تدريب الزمالك، وأوباما أبلغ غروس أنه لا يلعب في مركزه، وأكد رفضه اللعب في مركز لا يجيد اللعب فيه“.

وتابع مرتضى ”لن نسمح لأحد أن يفسد علاقتنا بتركي آل الشيخ مالك بيراميدز، الأهلي حاول إفساد التجربة لكن الزمالك دعمهما بقوة“.