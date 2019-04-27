النادي الأهلي المصري يحدد موقفه من عودة ”إيفونا“

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفه من عودة الجابوني ماليك إيفونا لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل؛ من أجل تدعيم خط الهجوم.

وعبر إيفونا عن استعداده للعودة إلى صفوف الأهلي، في حالة تلقيه عرضًا رسميًا من الإدارة، كما أعلن رفضه الانضمام لصفوف الزمالك.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”ليس هناك أي تفكير في النادي من أجل إعادة إيفونا لصفوف الفريق في الموسم المقبل، وإن كنا نحترم رغبة اللاعب في العودة للفريق“.

وأضاف: ”الإدارة ترى أن إيفونا لا يختلف كثيرًا عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الحالي، حيث يتميز الثنائي بالسرعة الكبيرة، وكذلك في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى“.

وتابع: ”الأهلي يحتاج في الموسم المقبل لمهاجم قناص يحرز أهدافًا من أنصاف الفرص، مثل سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق الذي هرب في عهد حسام البدري ومحمود طاهر“.

وأردف: ”محمود الخطيب رئيس النادي مهتم جدًا بملف المهاجم الأجنبي الجديد للفريق، لذا يتابع أكثر من لاعب في الوقت الحالي لضم أفضلهم بديلًا للمغربي وليد أزارو“.

من جانب آخر، أفصح حسين الشحات لاعب وسط الأهلي، عن شعوره بأنه لن ينجح مع الفريق، طالما استمر مارتن لاسارتي كمدير فني.

وأكد الشحات لبعض المقربين منه في الفريق، أنه يشعر بالاضطهاد من قبل لاسارتي، حيث يصر على تغييره في معظم المباريات التي يشارك فيها، حتى لو كان مستواه جيدًا، ويترك لاعبين آخرين في الملعب مثل أجايي وجيرالدو حتى لو كان مستواهما متواضعًا.

الشحات يرى أن لاسارتي يضعه في ترتيب متأخر بين الأجنحة الهجومية في الفريق، لذا يبقي عليه بدكة البدلاء في الفترة الأخيرة، رغم أن الجميع يؤكد أنه أفضل فنيًا من جيرالدو وأجايي في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر المقرب من الشحات، لإرم نيوز: ”لو استمر الوضع هكذا وقررت الإدارة استمرار لاسارتي الموسم القادم، قد يضطر الشحات للرحيل عن النادي، خاصة أن تجميده على الدكة سيؤثر بشدة على مستواه الفني والبدني ويزيد من الضغوط النفسية عليه“.

يذكر أن حسين الشحات انضم إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، من العين الإماراتي، في صفقة قياسية بلغت ما يقرب من 4 ملايين دولار، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ القلعة الحمراء.