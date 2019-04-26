تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري (صور)

احتدم التنافس على لقب الدوري المصري، بعد فوز النادي الأهلي 2/0 على المصري أمس الخميس، في حين خسر الزمالك 0/1 أمام بيراميدز الأربعاء.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 63 نقطة من 29 مباراة، لكن يمكن للأهلي أن يقتنص الصدارة، إذ يملك 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني، في حين يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

وتتبقى 5 مباريات لبيراميدز و7 مباريات لكل من الزمالك والأهلي.

ويلعب بيراميدز في آخر 5 مباريات له في الدوري المصري مع مصر المقاصة يوم 30 أبريل، ثم المصري البورسعيدي يوم 5 مايو، ومع وادي دجلة يوم 15 مايو، ثم النجوم يوم 25 مايو، على أن يختتم مبارياته يوم 5 يونيو أمام حرس الحدود.

في حين يلعب الأهلي مع الإسماعيلي، ثم طلائع الجيش، ثم إنبي، ثم النجوم، ثم سموحة، ثم المقاولون العرب، على أن يختتم مبارياته مع الزمالك يوم 5 يونيو.

أما الزمالك ثالث الترتيب فيلعب مع الإسماعيلي ووادي دجلة، والإنتاج الحربي، ثم يلعب مع حرس الحدود والداخلية والجونة، ثم مع الأهلي في آخر جولة.

مباريات بيراميدز



مباريات الأهلي



مباريات الزمالك

