محمود الخطيب يفتح خزائن النادي الأهلي المصري لضم أحمد حجازي

يقود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع نادي ويست بروميتش الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“: ”الخطيب يرى أن خط دفاع الفريق السبب الرئيسي في الخروج بشكل مبكر من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة 0/5 أمام صن داونز في لقاء الذهاب في دور الـ8 للبطولة، لذا قرر ضم أكثر من صفقة في هذا الخط“.

وأضاف المصدر ”الخطيب رصد ميزانية مفتوحة لضم أحمد حجازي من صفوف ويست بروميتش الإنجليزي على غرار صفقتي حسين الشحات ورمضان صبحي“.

وتابع المصدر ”الخطيب تواصل مع أحمد حجازي ووعده بالحصول على راتب شهري كبير دون الارتباط بسقف الفئة الأولى في الفريق، لتعويض عودته من الاحتراف في أوروبا والحصول على أكثر من حملة إعلانية من رعاة النادي ومكافأة مالية كبيرة في حالة الفوز ببطولة أفريقيا القادمة“.

وأردف ”حجازي رحب بعرض الخطيب وطلب مهلة لنهاية الشهر القادم لحسم موقفه بشكل نهائي سواء بالعودة للأهلي أو الاستمرار في إنجلترا“.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حجازي قبل بطولة أمم أفريقيا في مصر، حتى لا يحصل اللاعب على عرض من أحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

من جانب آخر، تنوي إدارة الأهلي التقدم بطلب لاتحاد الكرة، لفتح باب قيد الصفقات الجديدة حتى في حالة عدم نهاية الدوري الحالي، خاصة بعد مواعيد القيد التي أعلنها الاتحاد الأفريقي، واستمرار مسابقة الدوري في شهر أغسطس.

واستقر الأهلي على رحيل عدد كبير من اللاعبين في نهاية الموسم الجاري، والتعاقد مع عدد من الصفقات السوبر، للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا القادمة.